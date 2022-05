Grano, ricerca e innovazione per produrre di più, aumentare qualità e spendere meno. Le giornate in campo Cai-Sis-Ibf. VIDEOSERVIZIO

Innovazione e ricerca in campo per ottimizzare la produzione di grano sia in termini qualitativi che quantitativi.

Assicurando così il massimo risultato con il minimo dispendio di forze e risorse.

Un incremento del 12% sulla produzione di grano tenero e duro italiano con un risparmio per le aziende agricole del 9% rispetto ai costi di coltivazione tradizionali.

È questa la ricetta che Consorzi Agrari d’Italia, Sis-Società Italiana Sementi e Ibf Servizi hanno proposto ad oltre 700 aziende agricole che hanno partecipato alle “Giornate in Campo 2022”, tour tra alcuni dei 30 campi sperimentali gestiti dal gruppo di ricerca in giro per l’Italia, conclusosi oggi con l’evento di Poggio Renatico.

“Si tratta di 5 ettari dedicati alla sperimentazione in cui vengono messe a confronto circa 50 varietà di grano duro, grano tenero ed orzo con diverse tecniche di concimazione”, spiega ad Stefano Randi Forbicini responsabile sementi e concimi di Cai. “Obiettivo è quello di concimare meno, nutrire meglio il terreno e aumentare la produzione“, precisa.

Importanti sono i trattamenti che si pongono in essere nel corso della levatura e della slogatura del grano. Come spiega ad AGRICOLAE Claudio Cristiani responsabile ricerca e sviluppo di Cai.

Ricerca e tecnologia messe in campo a supporto delle produzioni da Sud a Nord creando una vera e propria rete di servizi. Donato Cillis, responsabile ricerca e sviluppo agronomico Ibf.

Anche perché quando il seme non è conciato le malattie come quella nota dei cereali Mal del piede, diventano un serio rischio sia in termini di produzione che in termini di contagio. Come spiega Cesarino Colombari di Bayer.

Alla luce del difficile contesto internazionale, Cai, Sis e Ibf Servizi hanno presentato i risultati di un anno di sperimentazione, dallo studio del terreno alla scelta del seme di grano duro o tenero più adatto, dalla strategia sostenibile di difesa e nutrizione alle tecniche di agricoltura di precisione, con l’obiettivo di aumentare la produzione di grano Made in Italy, diminuire i costi aziendali e mantenere sempre un alto livello qualitativo dei cereali.