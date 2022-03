Grave la situazione delle riserve idriche, massimo impegno del Consorzio di bonifica Oglio Mella per la stagione irrigua alle porte

Quasi il 100% delle produzioni agricole bresciane dipende dall’irrigazione: indispensabili manutenzione e investimenti infrastrutturali per un uso sempre più efficiente dell’acqua e per rafforzare la sicurezza idraulica del territorio. Preoccupazione anche per i costi energetici per pozzi e impianti di sollevamento consortili

Un inverno avaro di pioggia e di neve (il deficit medio è del 65%) ha portato il livello di siccità a livelli estremi anche nel Bresciano. In pieno avvio della ripresa delle attività agricole e del risveglio vegetativo delle colture la situazione è particolarmente critica. In questo contesto, che mette nuovamente al centro i temi legati all’utilizzo di questa risorsa, martedì 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni Unite e giunta al suo trentennale.

“Nel bacino dell’Oglio le riserve idriche – evidenzia Gladys Lucchelli, commissario regionale del Consorzio di bonifica Oglio Mella – sono inferiori di oltre il 65% rispetto alla media degli ultimi 15 anni, con il dato relativo all’equivalente in acqua della neve sui rilievi montani ai minimi storici. E anche le previsioni a medio periodo non lasciano ben sperare, così come rischiano di essere insostenibili i costi energetici per pozzi e impianti di sollevamento consortili”. La situazione richiede quindi uno sforzo straordinario per ottimizzare l’utilizzo dell’acqua disponibile. Particolare attenzione è stata rivolta alla manutenzione ordinaria della rete di canali e a breve saranno terminati anche alcuni interventi straordinari. “E’ in fase avanzata il cantiere che interessa il tratto iniziale della Seriola Nuova – annuncia il commissario -, un canale che dal confine tra Chiari e Palazzolo arriva sino a Gussago. Un investimento di 600 mila euro reso possibile grazie ai fondi della Regione Lombardia che consentirà di rendere ancora più efficiente l’irrigazione dei quasi 2400 ettari alimentata dai 15 chilometri della roggia”.

Se la produzione agricola italiana è per l’85% irrigua, a Brescia questa percentuale sale quasi al 100%. Per questo motivo gli investimenti infrastrutturali e tecnologici nella gestione delle risorse idriche sono sempre più strategici: ancor più se si pensa alla necessità di aumentare l’autoapprovvigionamento nazionale di cereali e di colture proteiche, resa più stringente dagli eventi drammatici del conflitto in Ucraina.

Gestire l’acqua non vuol dire occuparsi solo di irrigazione. Lo straordinario reticolo di canali che attraversano l’intera provincia assume un ruolo centrale nella tutela del territorio anche dai rischi idrogeologici. Il Consorzio ha recentemente appaltato i lavori per la realizzazione di un bacino a duplice funzione di laminazione delle piene e di accumulo attraverso il recupero di una cava dismessa a Castrezzato. Si tratta del primo esempio di attuazione della legge regionale che favorisce il riutilizzo dei bacini estrattivi a questi scopi.

“La progressiva urbanizzazione, con la conseguente impermeabilizzazione di vaste aree, insieme alla crisi climatica in atto che ha aumentato la ricorrenza di fenomeni metereologici estremi, rende ancora più indispensabile – ricorda Gladys Lucchelli che dirige anche l’Anbi Lombardia – il ruolo dei consorzi di bonifica nel governo delle acque, attività che richiede competenze specifiche e investimenti”.

Da qui la necessità di una maggiore consapevolezza dell’importanza di un approccio che tenga conto di tutti i vari aspetti che investono il tema. In occasione della Giornata mondiale dell’acqua sono numerose le iniziative per conoscere l’attività della bonifica. Quest’anno l’appuntamento coincide con il centenario del congresso italiano che ha dato il via alla fase moderna della bonifica. Domani martedì 22 marzo, alle ore 17,30, il Consorzio di bonifica Oglio Mella sarà protagonista della proiezione di “Quando arriva il temporale”, il video dedicato alla gestione delle acque nel territorio bresciano. A ospitare la presentazione del filmato è il Museo del Ferro di San Bartolomeo, uno dei poli territoriali del Musil - il Museo dell’industria e del lavoro, che aprirà i battenti della sua sede nell’ex Fucina Caccagni in via del Manestro 117 a Brescia (prenotazione obbligatoria).

Il Consorzio di Bonifica Oglio-Mella è un ente pubblico economico a carattere associativo e fa parte del sistema regionale lombardo. Il comprensorio amministrato interessa una superficie complessiva di quasi mille chilometri quadrati nell'area compresa tra il fiume Oglio e il fiume Mella, coinvolgendo 72 comuni della pianura occidentale bresciana, compresa la città. Il Consorzio si occupa della bonifica e della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo.