Green Deal, Ibma Italia, sicurezza del suolo per la lotta al cambiamento climatico

“Un terreno sano è alla base della sicurezza alimentare, dell’equilibrio idrogeologico, della regolazione climatica e della salute delle piante coltivate. La Commissione europea, a guida Von Der Leyen, si è resa infatti promotrice di un Green Deal in cui la protezione del suolo è uno degli elementi chiave delle strategie per la protezione della biodiversità e la lotta al cambiamento climatico”. Lo sottolinea, in un suo documento, IBMA Italia, l'associazione italiana delle aziende che operano nell'industria della bioprotezione ricordando come il suolo sia “una risorsa biologica complessa e dinamica che assolve a molte funzioni vitali: produzione di cibo e di altre biomasse, stoccaggio, filtrazione e trasformazione di importantissimi elementi tra cui acqua, carbonio e azoto. Una risorsa – tiene a sottolineare l’associazione - non rinnovabile e difficile da recuperare se depauperata. Infatti si stima che quasi due terzi dei suoli europei non sono in salute a causa dell'impatto di fenomeni come inquinamento, urbanizzazione e cambiamento climatico''.

L'associazione ricorda l'obiettivo fissato dalla Ue ovvero garantire la salute del 75% del suolo entro il 2030. ''Per raggiungere questo traguardo – si legge nel documento - occorre soddisfare alcune condizioni precise dal punto di vista agronomico e in primo luogo è necessario ripristinare il 50% del suolo degradato e aumentare la concentrazione del carbonio nel suolo abbassando, di conseguenza, il livello di emissioni in atmosfera. Le superfici coltivate, infatti subiscono una accelerata erosione a causa di lavorazioni eccessivamente aggressive, il loro contenuto di sostanza organica è carente, stiamo perdendo grandi stock di carbonio organico a causa delle urbanizzazioni ma anche della trasformazione e perdita di vaste superfici di torbiere, zone umide, prati e pascoli''.

IBMA Italia ricorda quali sono i processi di degrado del suolo come: l'erosione idrica e la compattazione, la riduzione della fertilità e la conseguente compromissione della capacità del suolo stesso, la diminuzione di sostanza organica che è considerata un elemento fondamentale per la salubrità del suolo e la sua diminuzione ne provoca il degrado, la salinizzazione e sodificazione perchè il troppo accumulo di sali costituisce una delle principali minacce fisiologiche agli ecosistemi ostacolando lo sviluppo della pianta e limitandone l'assunzione di sostanze nutritive e diminuendo la qualità dell'acqua a sua disposizione. È proprio in questo segmento che IBMA Italia, ricorda l'associazione ''è diventata protagonista negli ultimi anni, assumendo un ruolo di riferimento nazionale per tutte quelle filiere agricole che vogliono distinguere le loro produzioni in termini di qualità utilizzando strumenti e metodi di biocontrollo, virtuosi per l’ambiente e gli operatori''.

IBMA Italia è costituita da aziende operanti nel nostro Paese e che studiano, producono e commercializzano mezzi tecnici per la bioprotezione (di origine biologica) utilizzabili in agricoltura biologica e integrata, per la protezione delle piante da insetti e patogeni dannosi. I prodotti del biocontrollo, a basso impatto ambientale e con residui minimi, possono essere la base di: microrganismi, macrorganismi, sostanze naturali e semiochimici. Tali mezzi permettono infatti di diminuire drasticamente i principi attivi più impattanti a livello ambientale. Importantissimo sottolineare che tra gli obiettivi dell’Associazione ''vi è anche la formazione degli addetti del settore all’utilizzo di questi mezzi ed alle necessarie strategie di impiego. Grazie all’approccio moderno, professionale ed ecosostenibile che quotidianamente IBMA Italia promuove, si delinea il futuro dell’agricoltura e si modella la forma mentis dei giovani agricoltori che, grazie alle pratiche di biocontrollo e a un’attenzione del tutto rinnovata e ricentrata sia sulla salvaguardia delle salute umana sia sulla salute del Pianeta, saranno – conclude l’associazione nel documento - anche garanzia di cura e rigenerazione dei nostri suoli e dei nostri territori''.