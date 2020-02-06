Agricoltura

GREEN DEAL, VINCENZI: ANBI PROPONE PIANO PER SVILUPPO SOSTENIBILITA PAESE. VIDEOINTERVISTA

Posted by × Pubblicato il 06/02/2020 at 10:59
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“In un momento dove i cambiamenti climatici stanno caratterizzando le popolazioni e le economie del nostro territorio, è importante mettere al centro le politiche ambientali ma soprattutto parlare di green deal in termini positivi e come un’opportunità per il paese e che l’Europa ci fornisce. Dobbiamo saper cogliere questa opportunità e noi come consorzi di bonifica stiamo proponendo un piano e delle soluzioni per il paese, per andare così incontro a quella sostenibilità ambientale che passa obbligatoriamente dalla sostenibilità sociale ed economica delle imprese”.

Così Francesco Vincenzi, presidente Anbi, ad AGRICOLAE, a margine dell’assemblea dello Snebi, il sindacato d’impresa di Anbi, in cui si è parlato di New green deal e politiche di sviluppo.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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