GREEN DEAL, VINCENZI: ANBI PROPONE PIANO PER SVILUPPO SOSTENIBILITA PAESE. VIDEOINTERVISTA

Così Francesco Vincenzi, presidente Anbi, ad AGRICOLAE, a margine dell’assemblea dello Snebi, il sindacato d’impresa di Anbi, in cui si è parlato di New green deal e politiche di sviluppo.
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
Così Francesco Vincenzi, presidente Anbi, ad AGRICOLAE, a margine dell’assemblea dello Snebi, il sindacato d’impresa di Anbi, in cui si è parlato di New green deal e politiche di sviluppo.
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“In un momento dove i cambiamenti climatici stanno caratterizzando le popolazioni e le economie del nostro territorio, è importante mettere al centro le politiche ambientali ma soprattutto parlare di green deal in termini positivi e come un’opportunità per il paese e che l’Europa ci fornisce. Dobbiamo saper cogliere questa opportunità […]
In occasione di Fieragricola Verona si è svolta l’edizione 2019 del Premio Assalzoo. L’Associazione ha consegnato i riconoscimenti alle migliori tesi che abbiano apportato un significativo contributo sui temi relativi alla zootecnia e alla mangimistica. Oltre ai due canonici riconoscimenti, la commissione selezionatrice ha voluto premiare eccezionalmente un altro elaborato […]
In data odierna il sen. Gianpaolo Vallardi (Lega), Presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica – insieme al Sen. Enrico Montani e ad altri colleghi della Lega-ha presentato il disegno di legge intitolato “Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e […]
Lo scorso 15 gennaio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è tenuto un incontro tra il Ministro, Teresa Bellanova, e i vertici di “Vivi Appennino”, associazione di Bologna che organizza l'”Appennino Bike Tour”, un percorso che ha lo scopo di dar luce alle peculiarità dell’aree interne […]
“Io appartengo al settore e tornerà ad essere la mia attività principale quella dell’agricoltura e dell’agroalimentare. Un evento come questo ci ricorda il ruolo che hanno avuto le associazioni agricole nel paese perché la spinta di innovazione e di protagonismo nazionale e internazionale nasce dall’esigenza di rappresentare le esigenze degli […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
TURISMO, CALABRIA PROTAGONISTA DELLA CICLO VIA APPENNINICA AL CIBÒ SO GOOD
FRUIT LOGISTICA, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: PRONTI, IN REGIONE 4.904 ETTARI COLTIVATI A FRUTTA BIO
LATTERIA SORESINA COMPIE 120 ANNI. ROLFI: AGROALIMENTARE LOMBARDO È TRADIZIONE E FUTURO
FRUIT LOGISTICA, VENETO: 1,3 MLN PER NUOVE SPERIMENTAZIONI E PIANO TRIENNALE PER FRONTEGGIARE CAMBIAMENTI CLIMATICI
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI, MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO
FAZI 2020: MONTICHIARI CAPITALE ITALIANA DELLA ZOOTECNIA E DEL SETTORE PRIMARIO
A MONTICHIARI (BS) IL PUNTO SU ZOOTECNIA E SETTORE PRIMARIO CON LA 92° FIERA AGRICOLA ITALIANA
AGRICOLTURA REGIONE VENETO DÀ IL BENVENUTO A TINO AROSIO, NUOVO DIRETTORE DELLA COLDIRETTI REGIONALE
TORNANO BUYWINE E ANTEPRIME DI TOSCANA TUTTO PRONTO A FIRENZE PER LA VETRINA MONDIALE DEI VINI TOSCANI
SISTEMI VERDI, CRESCONO SUPERFICI FORESTALI IN REGIONE. ASSESSORE ROLFI: NOSTRO OBIETTIVO, VALORIZZARE LEGNO LOMBARDO
FORESTE, ROLFI: RISORSE E FINANZIAMENTI PER COSTRUIRE GRANDE FILIERA. BOSCHI IMPORTANTE RISORSA ECONOMICA E OCCUPAZIONALE. VIDEOINTERVISTA
FIERA AGRICOLA MONTICHIARI, ASSESSORI ROLFI E MATTINZOLI DOMANI A CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE 92’EDIZIONE
RAPPORTO STATO FORESTE LOMBARDIA, TERZA REGIONE PER SUPERFICIE FORESTALE. BOSCHI IN COSTANTE AUMENTO
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, LUNEDI’ 3 FEBBRAIO
VINO, CONSORZIO VALPOLICELLA: CHIUDE A VERONA ANTEPRIMA AMARONE 2016
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI, LUNEDi’ 3 FEBBRAIO
BANDA ULTRA LARGA: ENTRO IL 2022 COLLEGATI 1000 COMUNI IN PIEMONTE
MILANO. ROLFI DOMANI PRESENTA RAPPORTO SU STATO FORESTE IN LOMBARDIA
AMARONE, ASSESSORE PAN: VANTO DEL MADE IN ITALY NEL MONDO ANCHE GRAZIE A POLITICHE VITIVINICOLE VENETO DI SOSTEGNO E PROMOZIONE
VINO, AMARONE (INDAGINE NOMISMA): CHIUDE BENE IL 2019, EXPORT A +4%, ITALIA A +6,8%
DAZI, VINO: DE CASTRO, 5 FEBBRAIO INCONTRO VON DER LEYEN – TRUMP A WASHINGTON ULTIMA CHIAMATA PER SCONGIURARE DAZI
XYLELLA, M5S: GRAZIE NOSTRO IMPEGNO VIA LIBERA PIANO DI 300 MLN PER AGRICOLTURA PUGLIESE E CONTRASTO AL BATTERIO
AGRUMI, CORONAVIRUS: RINVIATO INCOMING DI BUYER E GIORNALISTI CINESI IN SICILIA A CAUSA EMERGENZA SANITARIA
PFAS, VENETO. VIA LIBERA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AL PROGETTO DI BONIFICA DELL’EX-MITENI DI TRISSINO (VI). LIMITE PER AVVIO DEI LAVORI FINE MARZO
INNOVAZIONE AGRICOLTURA, ASSESSORE ROLFI DOMANI A CONVEGNO COPAGRIA A REMEDELLO/BS
RISO, ROLFI E PROTOPAPA: PORTEREMO I RISICOLTORI ALLA COMMISSIONE EUROPEA
OCSE, ROLFI: SETTORE SEMENTIERO ECCELLENZA DELLA NOSTRA AGRICOLTURA
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
SEMENTI: PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA LA RIUNIONE OCSE ORGANIZZATA DAL CREA E PATROCINATA DALLA REGIONE LOMBARDIA
AGRICOLTURA, REGIONE PIEMONTE: APPROVATI I PROGRAMMI OPERATIVI PER IL SETTORE ORTOFRUTTA
BREXIT, LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP SARÀ TUTELATA: IL CONSORZIO REGISTRA IL MARCHIO NEL REGNO UNITO
DE BONIS: “LA DISASTROSA GESTIONE DEL PSR POTREBBE FAR PERDERE ALLA PUGLIA CENTINAIA DI MILIONI DI EURO E ALMENO DUE PUNTI DI PIL”. INTERROGAZIONE A MINISTRA BELLANOVA
MIGLIAIA DI AGRICOLTORI E 300 TRATTORI IN PIAZZA A FERRARA CONTRO LA CRISI
BERLIN FRUIT LOGISTICA 2020: IN VETRINA LA FILIERA AGROALIMENTARE PONTINA
GREEN DEAL, VINCENZI: ANBI PROPONE PIANO PER SVILUPPO SOSTENIBILITA PAESE. VIDEOINTERVISTA
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
VALLARDI E MONTANI, LEGA, PRESENTANO DISEGNO LEGGE SU PRODUZIONE ARTIGIANALE DI GRAPPA E ACQUAVITI
TURISMO, CALABRIA PROTAGONISTA DELLA CICLO VIA APPENNINICA AL CIBÒ SO GOOD
SPRECHI ALIMENTARI, ASSALZOO: SETTORE MANGIMISTICO CIRCOLARE PER DEFINIZIONE
FRUIT LOGISTICA, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: PRONTI, IN REGIONE 4.904 ETTARI COLTIVATI A FRUTTA BIO
LATTERIA SORESINA COMPIE 120 ANNI. ROLFI: AGROALIMENTARE LOMBARDO È TRADIZIONE E FUTURO
DE CASTRO: ORTOFRUTTA, CONTRIBUTI AL 5% DELLA PLV PER LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
AGRINSIEME: PAC POST2020, PRIORITARIO LAVORARE PER DARE CERTEZZA GIURIDICA AD AGRICOLTORI GARANTENDO CONTINUITÀ STRUMENTI ESISTENTI
XI CONGRESSO NAZIONALE UCI – SERPILLO CONFERMA LA SUA LEADERSHIP: IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA SI DECIDE OGGI
GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA): APPREZZAMENTO PER RASSICURAZIONI DI MAIO SU SOSPENSIONE CONCESSIONI COMMERCIALI A CAMBOGIA ANCHE PER IL RISO
MOZZARELLA, FATTORIE GAROFALO PORTA FATTURATO SOPRA I 100MLN EURO
ETICHETTA, ECCO IL DECRETO ITALIANO CONSEGNATO A BRUXELLES. COME DICEVA PARACELSO, TUTTO DIPENDE DALLA DOSE
FONDO EUROPEO AGRICOLO, COMAGRI CAMERA. LE DICHIARAZIONI DI AGRINSIEME E COLDIRETTI
MIPAAF, BELLANOVA: “NOI CREDIAMO NELL’EUROPA. DOBBIAMO RENDERLA PIU’ FORTE, PIU’ SEMPLICE, PIU’ EFFICIENTE”
EXPORT, BELLANOVA: “SINERGIA CON ICE PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE. APRIRE NUOVI MERCATI”
TTIP, FATTORI, DI MARZIO, NUGNES, DE FALCO: BELLANOVA POSSIBILISTA? ITALIANI NON VOGLIONO, CI SPIEGHI
BREXIT, BELLANOVA: “AGIRE IN FRETTA PER EVITARE NUOVE FASI CRITICHE”
FRUIT LOGISTICA, GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA): LA LEADERSHIP DELLE NOSTRE IMPRESE ORTOFRUTTICOLE IN ITALIA E NEL MONDO
FRUIT LOGISTICA, VENETO: 1,3 MLN PER NUOVE SPERIMENTAZIONI E PIANO TRIENNALE PER FRONTEGGIARE CAMBIAMENTI CLIMATICI
FRUIT LOGISTICA MIPAAF, BELLANOVA: “SICUREZZA ALIMENTARE NON SI TOCCA, NON E’ MERCE DI SCAMBIO PER ACCORDI COMMERCIALI”
CONFEURO: L’AGRICOLTURA TRAINA L’EXPORT UE. NUOVA PAC E RELAZIONI CON USA E CINA LE SFIDE DEL FUTURO
CONFAGRICOLTURA: CALA LO SPRECO ALIMENTARE, MA CONTINUIAMO A TENERE ALTA L’ATTENZIONE
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO
GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI, MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO
SERPILLO, UCI: 26MILA GIOVANI NON HANNO POTUTO FARE AGRICOLTORI A CAUSA BUROCRAZIA REGIONI. CHE ORA RIMANDANO FONDI A UE. DOVREMMO FARE CAUSA
SERPILLO, UCI: FRONTIERA DEL FUTURO È RICERCA CHE FA FRONTE A FITOPATIE. AL VIA CONSULTA SOCIALE
MILLEPEOROGHE, RUSSO, FI: OBBLIGO ANTIMAFIA PER MINIMI CONTRIBUTI È REGALO A CRIMINALITA
PESCA, COMAGRI CAMERA. TUTTE LE DICHIARAZIONI DI AGRIPESCA, ASSOITTICA E UGL PESCA
FAZI 2020: MONTICHIARI CAPITALE ITALIANA DELLA ZOOTECNIA E DEL SETTORE PRIMARIO
POMODORO, CONSERVE ITALIA STUDIA NUOVE VARIETÀ PER RISPONDERE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
SPRECO ALIMENTARE, GADDA, IV: IN 4 ANNI +25% DI RECUPERO. LEGGE DIMINUISCE DISEGUAGLIANZE SOCIALI
A MONTICHIARI (BS) IL PUNTO SU ZOOTECNIA E SETTORE PRIMARIO CON LA 92° FIERA AGRICOLA ITALIANA
SPRECHI ALIMENTARI, CIA: BUTTIAMO MENO CIBO, ORA FISSARE NUOVI OBIETTIVI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
WINE2WINE, LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE È IL FOCUS DELL’EDIZIONE 2019
EX ILVA, FIERAGRICOLA: PENALIZZATI ANCHE COSTRUTTORI MEZZI AGRICOLI
FIERACAVALLI, LA COPPA DEL MONDO DI SALTO OSTACOLI A VERONAFIERE FINO AL 2022
FIERACAVALLI CRESCE ANCORA IN QUATTRO GIORNI A VERONA 168 MILA VISITATORI (+5%)
DALLA MONGOLIA A FIERACAVALLI IN SELLA, IL LUNGO VIAGGIO DI PAOLA GIACOMINI
FIERACAVALLI, GINA SCHUMACHER OMAGGIA PAPÀ MICHAEL CON UNO SHOW A TEMA F1
FIERACAVALLI, NASCE LA HORSE FRIENDLY ARENA PER GLI ADDESTRATORI CHE SUSSURRANO AI CAVALLI
FIERACAVALLI, A TU PER TU CON MICHEL ROBERT: CAVALIERI IN ERBA A LEZIONE DAL GRANDE CAMPIONE
FIERACAVALLI, IL PUROSANGUE ARABO PROTAGONISTA DI SHOW E CONCORSI AL PADIGLIONE 2
A FIERACAVALLI 750 AZIENDE ESPOSITRICI DA 25 PAESI E BUYER IN ARRIVO DA 18 NAZIONI
IL MINISTRO D’INCÀ A FIERACAVALLI: RASSEGNA STRATEGICA PER IL SETTORE EQUESTRE, UN PLAUSO ALLE INIZIATIVE NEL SOCIALE
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