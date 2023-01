Green Energy, Vecchioni (BF): Progetto di lungo periodo nel segno della complementarietà tra agricoltura ed energia. VIDEOINTERVISTA

“Questo è un progetto che ci vede coinvolti insieme a Cva, Compagnia Valdostana delle Acque, nel realizzare una iniziativa nell’agrovoltaico assolutamente importante non solo per l’Emilia Romagna ma per tutto il contesto nazionale. Una complementarietà tra settore agricolo e produzione di energia che vede due grandi attori, uno agro industriale e uno nel settore delle rinnovabili, scegliere un progetto di lungo periodo per arrivare ad una realizzazione di oltre 100 Mw complementari alle filiere regionali della produzione del food su cui Bonifiche Ferraresi è impegnata.”

Così ad Agricolae Federico Vecchioni, ad Bonifiche Ferraresi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Bf Spa e Cva dei progetti Green Energy in Emilia Romagna.

“Si tratta di un progetto che ha un grande interesse anche per gli investitori perché c’è un incremento di redditività significativa sullo stesso asset agricolo che, integrato con la produzione di energia, fornisce approvvigionamento energetico e generazione di nuovo valore. C’è dunque la possibilità di integrazione del reddito delle aziende agricole in una logica che per la prima volta raggiunge delle dimensioni produttive molto significative.”