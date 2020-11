Green New Deal, Durante: Italia colga l’opportunità per diventare leader in innovazione, sostenibilità e best practice

In occasione del lancio del libro “Il Green New Deal: rischi e vantaggi di un nuovo interventismo pubblico in economia” abbiamo parlato col suo autore, Antonello Durante, delle prospettive e delle novità di questo ambizioso piano di rilancio sostenibile.

“Si tratta di un piano macroeconomico che nasce negli Stati Uniti su un’idea della deputata Alexandria Ocasio-Cortez nel 2018. La novità rispetto a tutti gli altri trattati, e che evidenzio nel libro, è che in questo caso si tratta non solo di un trattato ma di un piano macroeconomico molto più organico, in cui sostanzialmente si vuole riconvertire l’intero sistema economico ad una visione più sostenibile” spiega Durante.

“La vera novità rispetto al passato, e che può essere un punto di svolta, è che la questione verde non è più vista solo come un dovere etico e deontologico da parte dei governi ma come una opportunità sociale ed economica.

Un piano del genere tocca tutti settori dell’economia mondiale e può rappresentare la chiave di volta per uscire da questa stagnazione del sistema capitalistico” prosegue.

“Analizzo rischi e vantaggi, e nei vantaggi vediamo come un investimento del genere, per l’Europa si parla di 2600 miliardi di euro in dieci anni, possa portare all’incremento del Pil di mezzo punto e ad un miglioramento della disoccupazione dello 0,4%, per ogni anno.

Occorre sfruttare questa opportunità che ci si sta presentando. Questo passaggio inoltre sembra inevitabile perché, se si osservano tutti i movimenti dei mercati finanziari, si nota come ci sia un allontanamento dei grandi investitori e delle banche dagli assetti legati ai combustibili fossili per andare invece verso le nuove tecnologie e le rinnovabili” sottolinea l’autore.

“Bisogna poi distinguere l’agricoltura a livello mondiale dall’agricoltura a livello italiano. Questo piano può infatti rappresentare dei grandi costi per quell’agricoltura caratterizzata da colture intensive e di bassa qualità, e per la quale il piano prevede una forte riconversione in quanto ecologicamente e ambientalmente non sostenibile.

Per l’Italia però abbiamo un panorama completamente diverso, in cui le agricolture intensive e di scarsa qualità lasciano il passo ad un’altra di elevata qualità, ed è l’obiettivo su cui l’Ue sta puntando. Per cui l’Italia si trova a dover investire nel settore agricolo solo 6 miliardi di euro per riconvertire quei pochi assetti non sostenibili” afferma.

“Questo significa che l’Italia potrebbe diventare ancora più leader nel settore agricolo, facendosi promotrice di buone pratiche anche verso gli altri paesi europei. Oltre ad essere esportatore di prodotto vero e proprio potrebbe diventarlo anche di best practice e di innovazione sostenibile.

A tal proposito c’è poi una ricaduta a lungo termine, perché se riuscissimo ad applicare questo piano riusciremmo a contenere anche quello che è l’innalzamento della temperatura, il surriscaldamento globale e tutti i danni collaterali come inondazioni, disastri ambientali e cambiamenti climatici. Non solo tutti questi aspetti migliorerebbero ma anche l’agricoltura a lungo termine ne gioverebbe” conclude Durante.