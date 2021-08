Green pass: Alleanza coop, estenderlo a tutte categorie produttive per ripresa Paese

"Riteniamo che il Governo debba valutare di estendere le attuali previsioni in materia di obblighi vaccinali anche ad altre categorie e professioni del sistema produttivo, perche' l'avvio della ripresa economica, nel rispetto della salute dei lavoratori, e' vitale per il nostro Paese e va sostenuta con tutte le misure necessarie". Ad affermarlo e' Mauro Lusetti, presidente dell'Alleanza delle Cooperative, anche a nome dei copresidenti Maurizio Gardini e Giovanni Schiavone, in occasione dell'incontro con i ministri Orlando e Speranza dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. "Anche in passato, poiche' riteniamo condivisibile l'obiettivo di porre la salute pubblica davanti a tutto -prosegue il presidente dell'Alleanza - abbiamo esplicitamente sostenuto come la vaccinazione non dovesse essere un'opzione, bensi' un obbligo per i lavoratori, almeno per quelle categorie che abbiamo definito 'piu' sensibili' (come gli operatori socio-assistenziali delle RSA ed altri operatori che, sebbene impiegati in professioni differenti, sono quotidianamente esposti al contatto con il pubblico e quindi al rischio di contagio) e che pure sono rimaste escluse dal decreto con il quale il Governo ha introdotto l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori impiegati in professioni sanitarie o di interesse sanitario". L'Alleanza delle Cooperative conferma, inoltre, la richiesta di non lasciare le aziende sole nella gestione di questo problema, per una questione di giustizia e di equita' nei confronti di tutte quelle persone che hanno deciso o decidono di vaccinarsi per puro senso civico e di responsabilita'. "Riteniamo necessario - conclude Lusetti - l'obbligo vaccinale per i lavoratori presenti in quei luoghi per accedere ai quali il Governo prevede l'obbligo di Green pass; per parte nostra, continueremo, come abbiamo fatto fino ad ora ed in misura ancor piu' intensa, a promuovere e sensibilizzare tutti i lavoratori non soggetti ad obbligo, sull'importanza della vaccinazione".