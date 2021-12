Green pass, Coldiretti, con stop no vax business rider a 1,5 mld

Lo stop ai no vax con l’obbligo del green pass per sedersi al tavolo in bar, ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismi al chiuso fa balzare a 1,5 miliardi il fatturato del food delivey in Italia nel 2021. E’ quanto stima la Coldiretti nell’evidenziare gli effetti dell’entrata in vigore del Decreto legge con misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 in occasione del varo mercoledì del pacchetto lavoro da parte della Commissione Europea con il riconoscimento dei rider e dei lavoratori delle piattaforme digitali.

