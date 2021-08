Green pass divide il mondo in chi puo e chi non potrà più. Si profila futuro previsto da Gates che nel 2019 aveva messo a punto il microchip sotto pelle

"Alla fine quello che dovremo avere sono i certificati di chi è guarito e di chi è vaccinato. A meno che non si voglia che le persone non si spostino più in giro per il mondo e non vadano più in paesi dove il virus non è sotto controllo", aveva detto.

