Green pass e mense aziendali, Ugl Agroalimentare: confusione totale

Noi di Ugl Agroalimentare, dichiara il segretario nazionale Paolo Mattei, siamo convinti che la certificazione verde in se, come strumento di sensibilizzazione e rispetto alla questione salute in generale sia un traguardo importante. Crediamo necessario che per ogni settore ci sia la possibilità di effettuare un confronto una contrattazione di ambito nazionale, ma anche territoriale per ricercare le più opportune e giuste definizioni, anche in considerazione del fatto, non secondario, che in questo periodo molte aziende hanno, insieme alle rappresentanze sindacali, adottato precisi e puntuali protocolli anti covid.

