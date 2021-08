Green pass, Filiera Italia: Consumi ancora timidi, serve introduzione graduale delle misure per non bloccare l’horeca

“I consumi interni hanno ancora il freno a mano tirato” così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, commenta gli ultimi dati sui comportamenti d'acquisto degli italiani “In contesto in cui i principali indicatori sembrano suggerire una timida serenità a preoccupare restano i consumi delle famiglie italiane” proseguono da Filiera italia “ Si compra in maniera cauta - per alcune categorie di beni siamo ancora sotto del 20/30% rispetto ai livelli pre- crisi - è troppa l'incertezza legata al covid e all’insicurezza sul futuro”. “ Serve sostegno attivo alla domanda interna - dice Scordamaglia - ma senza flussi turistici stranieri, l'unico parziale elemento di soddisfazione è la ripresa in corsa dell’horeca”. Ma proprio a questo proposito il consigliere delegato sottolinea i disagi a cui il settore andrà incontro dovuti all'introduzione del green pass e torna a chiedere “ gradualità nell'applicazione della misura perché non si riveli l'ennesima batosta per il settore” dice Scordamaglia che aggiunge “ Si posticipi l'entrata in vigore per i minorenni e si provveda a introdurre il metodo dell’autocertificazione, affinché i gestori non siano costretti a trasformarsi in controllori" E conclude Scordamaglia "Siamo orgogliosi dei risultati del nostro export ma senza riavvio consumi interni ed investimenti il solo export non basta!”

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK