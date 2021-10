Green pass sui luoghi di lavoro, Filiera Italia: così come scritta norma, inapplicabile e penalizzante per datori di lavoro

La norma del Green pass sui luoghi di lavoro non va bene per Filiera Italia, che da sempre sostiene il passaporto vaccinale come strumento per sconfiggere il virus e tornare alla normalità sociale, economica e sanitaria.

“Abbiamo sempre sostenuto il green pass come strumento di transizione verso la vaccinazione a tappeto e considerato giusto responsabilizzare chi per ideologia non si vaccina ma così come scritta norma dal 15 ottobre inapplicabile" spiega Luigi Scordamaglia consigliere delegato di Filiera Italia. Ma "le regole assurde sulla privacy impediscono all’azienda di registrare chi ha il green pass e chi no rendendo inapplicabile ogni automazione nei controlli in entrata e caricando di lavoro impossibile e responsabilità le aziende".

"Ancora più inaccettabile", per Scordamaglia, "prevedere che sia il datore di lavoro a comunicare alla prefettura il nominativo del lavoratore del non vaccinato per far applicare la sanzione".

"Troppo comodo che si introducano norme contorte per non andare dritti sull'unica strada seria dell’obbligo vaccinale e poi si scarichi su altri l’applicazione", conclude.