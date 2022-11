Greenpeace, Prandini: non faccia gioco cibo sintetico e multinazionali. Agricoltura italiana la più sostenibile al mondo

“I continui attacchi al sistema zootecnico sono parte di una strategia di denigrazione del settore che continua da anni, nonostante gli sforzi profusi da migliaia di allevatori e gli importanti risultati ottenuti, in particolare in Europa e ancor di più nel nostro Paese. La transizione ecologica degli allevamenti italiani è iniziata ormai da qualche decennio, anche sotto la spinta di norme rigorose che hanno alzato sempre di più l’asticella degli impegni ambientali e di benessere animale delle aziende zootecniche. Anche per quanto concerne le emissioni di ammoniaca, oggetto di un recente dossier di Greenpeace dal titolo “Allevamenti intensivi: emettono ammoniaca e ricevono fondi pubblici”, che offre una lettura completamente distorta del settore sia sotto il profilo scientifico, che rispetto a come si stanno muovendo le cose nella realtà”.

Così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini ad AGRICOLAE nel commentare il recente dossier di Greenpeace che punta il dito ancora una volta sul settore zootecnico.

“I dati più aggiornati forniti dall’Informative Inventory Report 2020 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) parlano abbastanza chiaro e dicono che il nostro Paese, considerato il contributo di tutti i settori produttivi, ha registrato una riduzione delle emissioni di ammoniaca pari a 14% negli ultimi quindi anni (2005 – 2020) ed è in linea con i target di riduzione delle emissioni fissati per il 2020 e il 2030. Questo percorso virtuoso degli allevamenti italiani si inserisce in una tabella di marcia, che stiamo rispettando, definita dalla Direttiva NEC II 2016/2284 del 14/12/2016 che fissa il raggiungimento dell’obiettivo nazionale di contenimento delle emissioni di ammoniaca e impegna il sistema ad una riduzione del 5% di emissioni di ammoniaca per ogni anno dal 2020 al 2029 e del 16% a partire dal 2030, rispetto alle emissioni del 2005. Questi risultati sono il frutto di lavoro, di investimenti in tecnologie, di un radicale trasformazione in atto nei modelli organizzativi del settore, sempre più orientati ad una visione circolare della produzione zootecnica”, prosegue.

“E sono anche il frutto di precisi interventi normativi e di regole cogenti che informano il funzionamento della politica agricola comune (PAC) che più di altre “forza” il protagonismo del settore all’interno processo di transizione ecologica. Con risultati evidenti e preziosi in termini di sostenibilità”.

Ma al di là dei numeri sulla riduzione delle emissioni, - prosegue ancora il presidente Coldiretti - capaci da soli di chiarire quanto pretestuose siano le affermazioni di chi vorrebbe mettere gli allevamenti al bando, ci sono i fatti: dalla diffusione della digestione anaerobica, alla valorizzazione dei sottoprodotti agroindustriali, dal miglioramento della qualità dei suoli grazie all’apporto di sostanza organica di provenienza agricola (digestato), alla produzione di energia rinnovabile (biogas e biometano). Fatti e numeri che in maniera incontrovertibile raccontano di un percorso intrapreso dagli allevatori per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e della loro consapevolezza di poterne essere protagonisti positivi”.



“Ci aspettiamo da alcune associazioni ambientaliste non la strumentalizzazione per far sì che si apra la possibilità della vendita e produzione di cibi fatti in laboratorio, ma un vero lavoro di studio e approfondimento insieme al mondo agricolo. Diversamente tutto è chiaro ed è sempre più evidente che dietro alle strumentalizzazioni ci sono gli interessi dei colossi finanziari che demonizzano l’agricoltura tradizionale a favore del cibo chimico”, conclude.