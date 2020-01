“GROW!”, AL NORD BUONA DOTAZIONE INFRASTRUTTURE PER AGROALIMENTARE E CRESCENTE DIFFUSIONE RETI DIGITALI, MA PESA DIVARIO CON PAESI UE

“In un mondo che cambia e in un mercato globale gli imprenditori agricoli italiani vogliono dire la loro. Abbiamo bisogno di infrastrutture, non bastano porti, aeroporti e strade ma serve anche la rete. Oggi nel mondo si viaggia in 5G mentre in molte parti del nostro paese gli agricoltori non hanno nemmeno la connessione. Credo allora che debba essere varato nel minor tempo possibile un grande piano per la digitalizzazione dell’agricoltura italiana, un piano che porterà da un lato semplificazione e meno burocrazia, e dall’altro lato un maggior accesso al mercato. Tutto ciò ovviamente serve per rilanciare un forte Made in Italy agroalimentare.Anche quest’anno i dati dell’export vanno bene ma la guerra dei dazi in corso ci mette in difficoltà” conclude Giansanti.

“Tali ritardi infrastrutturali con i paesi UE - commenta Agrinsieme - continuano a pesare in maniera significativa sulla competitività del Paese e del nostro agroalimentare; il sistema infrastrutturale, infatti, è indispensabile per una maggiore efficienza della movimentazione delle merci, ma anche e soprattutto per il raggiungimento di mercati più lontani e promettenti. In questo contesto il Nord Italia, nonostante presenti un quadro grossomodo positivo rispetto al resto del Paese, ha performance inferiori a quelle dei nostri principali competitor comunitari. Ed è proprio l’agroalimentare a risentire più di altri settori di un simile gap di reti fisiche e digitali, che si traduce in mercati domestici inefficienti, con una minima integrazione spaziale e temporale, in una bassa trasmissione del prezzo e, infine, in una limitata competitività sui mercati internazionali, tutti fattori che alla lunga vanno a impattare sui redditi degli agricoltori e sulle opportunità di investimento privato”.