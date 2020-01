GROW, GIANSANTI: VARARE GRANDE PIANO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA PER SEMPLIFICARE E ACCEDERE AI MERCATI. VIDEOINTERVISTA

“In un mondo che cambia e in un mercato globale gli imprenditori agricoli italiani vogliono dire la loro. Abbiamo bisogno di infrastrutture, non bastano porti, aeroporti e strade ma serve anche la rete. Oggi nel mondo si viaggia in 5G mentre in molte parti del nostro paese gli agricoltori non hanno nemmeno la connessione. Credo allora che debba essere varato nel minor tempo possibile un grande piano per la digitalizzazione dell’agricoltura italiana, un piano che porterà da un lato semplificazione e meno burocrazia, e dall’altro lato un maggior accesso al mercato. Tutto ciò ovviamente serve per rilanciare un forte Made in Italy agroalimentare.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK