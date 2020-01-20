Politica

GROW, GIANSANTI: VARARE GRANDE PIANO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA PER SEMPLIFICARE E ACCEDERE AI MERCATI. VIDEOINTERVISTA

Posted by × Pubblicato il 20/01/2020 at 11:04

“In un mondo che cambia e in un mercato globale gli imprenditori agricoli italiani vogliono dire la loro. Abbiamo bisogno di infrastrutture, non bastano porti, aeroporti e strade ma serve anche la rete. Oggi nel mondo si viaggia in 5G mentre in molte parti del nostro paese gli agricoltori non hanno nemmeno la connessione. Credo allora che debba essere varato nel minor tempo possibile un grande piano per la digitalizzazione dell’agricoltura italiana, un piano che porterà da un lato semplificazione e meno burocrazia, e dall’altro lato un maggior accesso al mercato. Tutto ciò ovviamente serve per rilanciare un forte Made in Italy agroalimentare.

Anche quest’anno i dati dell’export vanno bene ma la guerra dei dazi in corso ci mette in difficoltà” conclude Giansanti.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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