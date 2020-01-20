GROW, GIANSANTI: VARARE GRANDE PIANO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA PER SEMPLIFICARE E ACCEDERE AI MERCATI. VIDEOINTERVISTA

Anche quest’anno i dati dell’export vanno bene ma la guerra dei dazi in corso ci mette in difficoltà” conclude Giansanti.
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
Anche quest’anno i dati dell’export vanno bene ma la guerra dei dazi in corso ci mette in difficoltà” conclude Giansanti.
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“La nostra agricoltura è come un gigante dai piedi di argilla perché i problemi sono tanti e altrettanti i pericoli da affrontare, tra cui il nutriscore e le etichette a semaforo, perche l’Europa, che dovrebbe esserci amica, sta invece affossando l’agricoltura italiana. Un’agricoltura efficiente e che ha tra le sue […]
“In un mondo che cambia e in un mercato globale gli imprenditori agricoli italiani vogliono dire la loro. Abbiamo bisogno di infrastrutture, non bastano porti, aeroporti e strade ma serve anche la rete. Oggi nel mondo si viaggia in 5G mentre in molte parti del nostro paese gli agricoltori non […]
“Il tema delle infrastrutture è un tema strategico soprattutto per le agricolture che hanno volumi produttivi di elevata quantità e qualità, e che dialogano coi mercati di tutto il mondo, perché le eccellenze di questa area d’Italia sono il fiore all’occhiello dell’export agroalimentare. Dunque le ferrovie, i porti, le infrastrutture […]
In un momento in cui l’operazione Nebrodi sta mostrando tutti i punti deboli di un sistema deputato a tutelare chi fa agricoltura con la Commissione Europea che chiede all’Italia una maggiore attenzione, il presidente dell’organismo di vigilanza di Agecontrol Ranieri Razzante pone l’accento su una questione alla base di quanto […]
“La nostra agricoltura è come un gigante dai piedi di argilla perché i problemi sono tanti e altrettanti i pericoli da affrontare, tra cui il nutriscore e le etichette a semaforo, perche l’Europa, che dovrebbe esserci amica, sta invece affossando l’agricoltura italiana. Un’agricoltura efficiente e che ha tra le sue […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
MAFIA DEI NEBRODI, AGROTECNICI: VERIFICARE SE VI SONO RESPONSABILITA’ NEL SISTEMA DEI CONTROLLI
PFAS. GUP VICENZA ACCOGLIE ISTANZA REGIONE VENETO E FA ENTRARE DUE MULTINAZIONALI NEL PROCESSO COME RESPONSABILI CIVILI
CONSORZIO VALPOLICELLA: L’ANNATA 2016 A BATTESIMO CON ANTEPRIMA AMARONE (1-2 FEBBRAIO)
MIPAAF, BELLANOVA: TRADIZIONE E INNOVAZIONE TRATTI DISTINTIVI NOSTRO AGROALIMENTARE. VISITA AZIENDE D’ECCELLENZA DEL PARMENSE
FINANZIAMENTO 40 MILIONI AL VENETO PER IL MALTEMPO. ZAIA, UN SOSTEGNO PER I NOSTRI CANTIERI E LA CONFERMA DELL’EFFICIENZA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
GESTIONE RISCHIO, ROLFI: IN LOMBARDIA UN’AZIENDA SU 3 GIÀ ASSICURATA
“GROW!”, IL 20 GENNAIO A BOLOGNA NUOVO INCONTRO DELL’ACTION TANK DI AGRINSIEME CON IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA TERESA BELLANOVA
BIENNALE, RINNOVO DEL MANDATO A BARATTA. ZAIA AL MOVIMENTO 5 STELLE LA BIENNALE NON E’ LA SOCIETA AUTOSTRADE
DDL AGGRESSIONI A SANITARI. ZAIA, PENE SEVERISSIME SENZA SE E SENZA MA, IN STRUTTURE DEPUTATE ALLA CURA È GRAVISSIMO PROCURARE LESIONI
CIMICE ASIATICA ASSESSORE PAN SCRIVE A COSTA E BELLANOVA, AUTORIZZATECI A DIFFONDERE LA VESPA SAMURAI. IN VENETO GIÀ 100 MLN DI DANNI E DALLO STATO SINORA SOLO BRICIOLE
MILANO. PRESENTATA SELEZIONE ITALIANA ‘BOCUSE D’OR’, RIZZOLI: ARTI GASTRONOMICHE NOSTRE AMBASCIATRICI NEL MONDO
FATTORIE SOCIALI, IN VENETO 26 AZIENDE HANNO ACCOLTO E INSERITO 235 PERSONE CON DISABILITÀ O VULNERABILI
MAFIA, GALLINELLA, (M5S): BENE ARRESTI NEL MESSINESE A TUTELA NOSTRO MONDO AGRICOLO
CACCIA, ROLFI: VIA A OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE, SARÀ NOSTRO ‘ISPRA’
ANBI: I PRIMI DATI DELL’ANNO CONFERMANO CRISI IDRICA PUGLIA E BASILICATA
OPERAZIONE NEBRODI – MIPAAF, BELLANOVA: “OPERAZIONE DI GRANDE RILEVANZA. COSI DIFENDIAMO L’AGROALIMENTARE SANO DA COSCHE E IMPOSIZIONI”
XYLELLA, CONFAGRICOLTURA: LA CONFERENZA STATO – REGIONI DIA IL VIA LIBERA AL PIANO DI RIGENERAZIONE
DISSESTO IDROGEOLOGICO, FORONI: DECRETO MINISTERIALE PENALIZZA IL NORD
RIGAMONTI AL MARCA DI BOLOGNA CON LA NUOVA LINEA DI ARROSTI. PALLADI: FATTURATO 2019 A 136,8 MLN (+5,2%)
ENAC-UCI, BARI: QUALITA’, INNOVAZIONE, TRASPARENZA E FORMAZIONE
MOZZARELLA DOP, BOOM DEI CONTROLLI: SUL WEB CORRE IL RISCHIO DELLE “FAKE-MOZZARELLE”
REFLUI ZOOTECNICI, ROLFI: VIA A SECONDA FINESTRA DEROGA DIVIETO SPANDIMENTO
VENETO, SICUREZZA IN AGRICOLTURA INIZIA DOMANI A MASSANZAGO CICLO DI 14 INCONTRI FORMATIVI NEL PADOVANO
RAZIONALIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE. ZAIA: A OGGI SUPERATI I 38 MLN E ALTRI 100 GIA’ IN VENDITA. DAL 2014 RISPARMIATO UN MILIONE DI EURO RIDUCENDO SPESE LOCAZIONI
COPAGRI PUGLIA: CONCORSO INTERNAZIONALE OLIO DI FAMIGLIA, SAPERI RURALI A SCUOLA
DIFESA DELL’OLIO EXTRAVERGINE ITALIANO, CONFAGRICOLTURA BARI-BAT: “BENE INIZIATIVA MEGAMARK”
XYLELLA: CONFAGRICOLTURA, ACCELERARE I TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA
AMBIENTE. PRESENTATO MODELLO PREVISIONALE PIENE FLUVIALI CON UNIVERSITA’ DI PADOVA. BOTTACIN: STRUMENTI DI PREVENZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
VINO ASSESSORE PAN, BREXIT E NUOVI PAESI EMERGENTI SONO LE SFIDE PER IL VIGNETO VENETO, PRIMA REGIONE ESPORTATRICE D’ITALIA
OLIO, ECCO DECRETO MIPAAF-MISE-MINSUD SU PIANO OLIVICOLTURA. 300 MLN DA GESTIRE NEL 2020 E 2021. ECCO COME
MIPAAF, BELLANOVA : “INDENNIZZI, INVESTIMENTI, RICERCA. PAROLE CHIAVE DELLA RIGENERAZIONE OLIVICOLA PUGLIESE”
PROTESTA CARO NAVI IN SICILIA SOLO RINVIATA. CONFAGRICOLTURA AL MINISTERO INFRASTRUTTURE: “AFFRONTIAMO SUBITO LA QUESTIONE”
XYLELLA, ITALIA OLIVICOLA: I 300 MILIONI SIANO DESTINATI SOLO AGLI AGRICOLTORI
CONFEURO: PUGLIA, SALVARE FONDI UE A RISCHIO NON BASTA. URGENTE CAMBIARE SISTEMA DI GESTIONE
BONIFICA ASSESSORE PAN: IN VENETO 201 MLN PER FAR FRONTE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
MAFIA DEI NEBRODI, AGROTECNICI: VERIFICARE SE VI SONO RESPONSABILITA’ NEL SISTEMA DEI CONTROLLI
CONFEURO: COLMARE GAP INFRASTRUTTURALE PER UN’AGRICOLTURA COMPETITIVA IN EUROPA E NEL MONDO. CHIARE INDICAZIONI DA STUDIO NOMISMA PER ‘GROW’
PFAS. GUP VICENZA ACCOGLIE ISTANZA REGIONE VENETO E FA ENTRARE DUE MULTINAZIONALI NEL PROCESSO COME RESPONSABILI CIVILI
CIMICE ASIATICA, VALLARDI: DA MINISTERO AMBIENTE ANCORA TUTTO FERMO PER VESPA SAMURAI. AGRICOLTURA ENORMI POTENZIALITÀ MA UE E GOVERNO FRENANO POSSIBILITÀ. VIDEOINTERVISTA
INFRASTRUTTURE, GALLINELLA: LAVORARE SU BANDA ULTRA LARGA PER SUPERARE GAP E AUMENTARE COMPETITIVITÀ IMPRESE. VIDEOINTERVISTA
GROW, BELLANOVA: PER INFRASTRUTTURE DISPONIBILI 120 MILIARDI E 500 MILIONI PER PIANO ACQUA, ORA METTERLI A DISPOSIZIONE DI PROGETTI IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI. VIDEO
GROW, MERCURI: METTERE IN CAMPO PROGETTI PER INFRASTRUTTURE FISICHE E DIGITALI E AUMENTARE COMPETITIVITÀ IMPRESE. VIDEOINTERVISTA
GROW, GIANSANTI: VARARE GRANDE PIANO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA PER SEMPLIFICARE E ACCEDERE AI MERCATI. VIDEOINTERVISTA
“GROW!”, AL NORD BUONA DOTAZIONE INFRASTRUTTURE PER AGROALIMENTARE E CRESCENTE DIFFUSIONE RETI DIGITALI, MA PESA DIVARIO CON PAESI UE
GROW, SCANAVINO: SENZA INFRASTRUTTURE ADEGUATE IMPOSSIBILE FARE MERCATO DI QUALITÀ E QUANTITÀ. VIDEOINTERVISTA
GROW, VERRASCINA: INVESTIRE RISORSE SU INFRASTRUTTURE MATERIALI E INFORMATICHE PER COLMARE GAP CON PAESI UE. VIDEOINTERVISTA
CONSORZIO VALPOLICELLA: L’ANNATA 2016 A BATTESIMO CON ANTEPRIMA AMARONE (1-2 FEBBRAIO)
I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI
I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DEL SENATO. TUTTI GLI APPUNTAMENTI
MIPAAF, BELLANOVA: TRADIZIONE E INNOVAZIONE TRATTI DISTINTIVI NOSTRO AGROALIMENTARE. VISITA AZIENDE D’ECCELLENZA DEL PARMENSE
PESCA, ALLEANZA: AUGURI BUON LAVORO A FRANCESCA BIONDO, FEDERPESCA
FINANZIAMENTO 40 MILIONI AL VENETO PER IL MALTEMPO. ZAIA, UN SOSTEGNO PER I NOSTRI CANTIERI E LA CONFERMA DELL’EFFICIENZA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
SOSTEGNO DI ORIGIN ITALIA ALLE ISTITUZIONI PER L’IMPEGNO DI ESCLUDERE LE DOP E LE IGP DAI SISTEMI DI ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
DAZI USA, CONFAGRICOLTURA: ULTIMI DATI SU ACCORDO CETA DIMOSTRANO CHE VA PERSEGUITA LA STRADA DEI NEGOZIATI BILATERALI
GESTIONE RISCHIO, ROLFI: IN LOMBARDIA UN’AZIENDA SU 3 GIÀ ASSICURATA
CONFEURO: FONDI UE, IN AGRICOLTURA SONO BEN SPESI. IL VERO OSTACOLO E’ LA BUROCRAZIA
EMERGENZA CIMICE ASIATICA: ABI RISPONDE AL MINISTRO BELLANOVA
“GROW!”, IL 20 GENNAIO A BOLOGNA NUOVO INCONTRO DELL’ACTION TANK DI AGRINSIEME CON IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA TERESA BELLANOVA
INTERROGAZIONE, BERNINI FI SENATO, SU PESANTI RICADUTE SOCIO-ECONOMICHE DA PLASTIC E SUGAR TAX
INTERROGAZIONE, DE BONIS MISTO SENATO, SU CONTROLLI CAA IN MERITO AD OPERAZIONE NEBRODI
OPERAZIONE NEBRODI, RAZZANTE, AGECONTROL: VERIFICARE CHI ERA DEPUTATO A FARE I CONTROLLI PER EVITARE CHE SI RIPETA IN FUTURO. CHIEDERO INCONTRO AD AGEA E A MIPAAF
CANAPA, CIA: BENE DECRETO, SI RIVEDANO LIMITI THC CON AGRICOLTORI E FILIERA
BIENNALE, RINNOVO DEL MANDATO A BARATTA. ZAIA AL MOVIMENTO 5 STELLE LA BIENNALE NON E’ LA SOCIETA AUTOSTRADE
DDL AGGRESSIONI A SANITARI. ZAIA, PENE SEVERISSIME SENZA SE E SENZA MA, IN STRUTTURE DEPUTATE ALLA CURA È GRAVISSIMO PROCURARE LESIONI
DAZI, CIA: RISCHI DA EST E OVEST PER EXPORT AGROALIMENTARE ITALIANO
AGEA-SIN, NESSUNA SOSPENSIVA PER LOTTO 3. SENTENZA IL 21 MAGGIO
CIMICE ASIATICA ASSESSORE PAN SCRIVE A COSTA E BELLANOVA, AUTORIZZATECI A DIFFONDERE LA VESPA SAMURAI. IN VENETO GIÀ 100 MLN DI DANNI E DALLO STATO SINORA SOLO BRICIOLE
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
WINE2WINE, LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE È IL FOCUS DELL’EDIZIONE 2019
EX ILVA, FIERAGRICOLA: PENALIZZATI ANCHE COSTRUTTORI MEZZI AGRICOLI
FIERACAVALLI, LA COPPA DEL MONDO DI SALTO OSTACOLI A VERONAFIERE FINO AL 2022
FIERACAVALLI CRESCE ANCORA IN QUATTRO GIORNI A VERONA 168 MILA VISITATORI (+5%)
DALLA MONGOLIA A FIERACAVALLI IN SELLA, IL LUNGO VIAGGIO DI PAOLA GIACOMINI
FIERACAVALLI, GINA SCHUMACHER OMAGGIA PAPÀ MICHAEL CON UNO SHOW A TEMA F1
FIERACAVALLI, NASCE LA HORSE FRIENDLY ARENA PER GLI ADDESTRATORI CHE SUSSURRANO AI CAVALLI
FIERACAVALLI, A TU PER TU CON MICHEL ROBERT: CAVALIERI IN ERBA A LEZIONE DAL GRANDE CAMPIONE
FIERACAVALLI, IL PUROSANGUE ARABO PROTAGONISTA DI SHOW E CONCORSI AL PADIGLIONE 2
A FIERACAVALLI 750 AZIENDE ESPOSITRICI DA 25 PAESI E BUYER IN ARRIVO DA 18 NAZIONI
IL MINISTRO D’INCÀ A FIERACAVALLI: RASSEGNA STRATEGICA PER IL SETTORE EQUESTRE, UN PLAUSO ALLE INIZIATIVE NEL SOCIALE
FIERACAVALLI PROMUOVE UN TURISMO ETICO E GREEN CON “IL VIAGGIO CHE CAMBIA”
A FIERACAVALLI IL MONTEPREMI PIÙ ALTO PER LA REGINA DELLE DISCIPLINE WESTERN
PRESENTATO A FIERACAVALLI PROGETTO UNPLI VENETO CHE PRELUDE CREAZIONE “VIA SANCTI MARTINI”. ZAIA ANNUNCIA APP “VENETO SENTIERI”
FIERACAVALLI, AL VILLAGGIO DEL BAMBINO GIOCHI, VOLTEGGI E BATTESIMO DELLA SELLA
AL VIA LA 121a EDIZIONE DI FIERACAVALLI, RIFERIMENTO PER UN SETTORE DA 5 MILIARDI DI EURO
FIERACAVALLI, DA DOMANI 2.400 CAVALLI DI 60 RAZZE DA TUTTI I PAESI DEL MONDO
“VINITALY PAVILION” E “SOL INT’L EVO OIL SHOW” PORTABANDIERE DEL MIGLIOR MADE IN ITALY ALL’HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR
VINITALY RUSSIA, L’ITALIA SI CONFERMA LEADER DI MERCATO NELL’EXPORT DI VINO A MOSCA
LA SFIDA DI AIA A FIERAGRICOLA, NOCENTINI: TUTELARE BIODIVERSITÀ E PROMUOVERE ZOOTECNIA 4.0
FIERAGRICOLA, PRODUZIONE MONDIALE LATTE IN RALLENTAMENTO EFFETTO DAZI: CRESCE EXPORT UE-28. ITALIA TRASCINATA DAI FORMAGGI
FIERACAVALLI 2019 LANCIA L’ACADEMY PER L’ETICA E LA SOSTENIBILITÀ
FIERACAVALLI 2019, QUATTRO GIORNATE CON OLTRE 200 EVENTI SUL MONDO EQUESTRE
FIERAGRICOLA PARLA DI ECONOMIA CIRCOLARE A MANTOVA IL 18 OTTOBRE
VINO: DA WINE2WINE A WINE TO ASIA, PASSANDO PER VINITALY. IL FUTURO LIQUIDO DI VERONAFIERE
FIERAGRICOLA: TIMORE DAZI SPINGE NEGLI USA IMPORT FORMAGGI ITALIANI: +80% AD AGOSTO
L’AGRICOLTURA SPECIALIZZATA DI FIERAGRICOLA VOLA IN SUDAFRICA
VERONAFIERE RAFFORZA LA SUA PRESENZA IN BRASILE E NEL MERCOSUR A WINE SOUTH AMERICA OLTRE 300 ESPOSITORI
FIERACAVALLI 2019, CON RIDING THE BLUE “IL CAVALLO GIOVA ALL’AUTISMO”
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