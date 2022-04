Guidonia Montecelio: Verso lo sviluppo sostenibile del Car, approvata in Consiglio comunale la variante urbanistica

Con l’approvazione della variante urbanistica in Consiglio Comunale, prosegue l’iter che porterà all’ampliamento del Centro Agroalimentare Roma con un vero e proprio sviluppo sostenibile della zona. Si tratta di un progetto, partito dal lavoro dell’Assessore all’Urbanistica Chiara Amati, su cui l’Amministrazione Comunale crede fermamente e che ha già portato alla firma del protocollo d’intesa con la Regione Lazio e la Città Metropolitana. “Prosegue senza sosta il lavoro dell’Amministrazione Comunale verso un reale sviluppo sostenibile dell’area con un parco archeologico naturale sul fiume Aniene che metterà in risalto le aree archeologiche e naturalistiche della zona” - dichiarano l'Assessore all'Urbanistica Chiara Amati.

“Un progetto ambizioso che guarda anche all’occupazione ed ai tanti servizi di cui i cittadini potranno usufruire. È la strada giusta che pone Guidonia Montecelio protagonista della crescita sostenibile del nord-est romano, un lavoro che si attua anche grazie alla collaborazione fattiva con la Città Metropolitana di Roma, con la Regione Lazio e con la direzione del Centro Agroalimentare Roma” - commenta il Sindaco Michel Barbet.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto che segna un passo sostanziale per la realizzazione di uno dei progetti più importanti del Centro Italia. Questo renderà il CAR un’eccellenza a livello nazionale nonché il terzo Mercato all’ingrosso più grande a livello europeo”, conclude Fabio Massimo Pallottini, Direttore Generale del Centro Agroalimentare Roma “Continueremo a lavorare in maniera sinergica come fatto in questi mesi con il Comune di Guidonia in modo da proporre un nuovo spazio integrato con il contesto urbano circostante in grado di generare un beneficio per l’ambiente, l’economia locale e la comunità di Guidonia”.