Halloween, Aiab: Sì alla festa, no allo spreco. Riutilizzare le zucche, ottime per ogni piatto

Sta per arrivare la festa di Halloween, che ha ormai conquistato soprattutto i giovani. Migliaia di zucche di ogni forma verranno intagliate per realizzare il volto di “Jack o'lantern”, l’immagine più famosa abbinata a questa festa.

Per tale occasione AIAB lancia lo slogan «SÌ alla festa NO allo spreco» per invitare i consumatori e non gettare la polpa delle zucche dopo la festa, ma anzi ad utilizzarla in cucina per la realizzazione di tanti piatti gustosi. L’Italia è tra i primi dieci maggiori produttori mondiali di zucche che vengono coltivate in oltre 24 tipi e forme diverse.

“In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo – dichiara Giuseppe Romano, presidente di AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) - dobbiamo fare tutto il possibile per combattere lo spreco alimentare e per questo la festa di Halloween può essere anche l’occasione per una pratica virtuosa e salutare: recuperare le zucche e cucinarle!”.

“Un frutto straordinario – aggiunge Roberto Felicetti di Biosolidale, partner di AIAB - che ad esempio da novembre a marzo sostituisce la zucchina nei menu bio delle mense di tutte le scuole di Roma”.