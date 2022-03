Hello Nature e MPS Egg Farms annunciano una joint venture per la costruzione di un impianto di produzione di fertilizzanti speciali da 50 mln dollari

Hello Nature, azienda leader nella ricerca e produzione di soluzioni sostenibili in agricoltura, ha stretto una partnership con MPS Egg Farms, azienda americana sul mercato da sei generazioni, per formare una joint venture che farà un investimento di quasi 50 milioni di dollari a Wabash, nello stato dell’Indiana (USA), per costruire e gestire un impianto di produzione di fertilizzanti speciali.

La joint venture, chiamata Bionutrients, combinerà materie prime di alta qualità e tecnologie all'avanguardia. Bionutrients impiegherà 46 persone e costruirà due strutture per un totale di 30.000 metri quadrati coperti nella zona di Wabash, nello stato dell’Indiana. La cerimonia di inaugurazione dei lavori sarà effettuata in primavera, e si prevede che la struttura sarà pienamente operativa nell'estate del 2023.

Questo impianto conferma la volontà di Hello Nature di espandere la propria presenza sul mercato nordamericano, attualmente assicurata dall’Hello Nature Park, una struttura che comprende una fabbrica di biostimolanti e il Centro di Ricerca Nello Bonini Innovation Hub.

“Riteniamo che questo nuovo stabilimento produttivo rappresenterà un punto di svolta per il mercato nordamericano”, ha affermato Luca Bonini, AD di Hello Nature. “Oggi l'industria dei fertilizzanti deve affrontare molteplici sfide come l'aumento dei prezzi, problemi logistici e carenza di materie prime, c’é un disperato bisogno di portare soluzioni innovative per nutrire una popolazione in crescita con meno input e meno terreno disponibile. La nostra struttura garantirà una produzione regolare di fertilizzanti sostenibili per aiutare gli agricoltori nordamericani a raggiungere i loro obiettivi di resa. Siamo onorati di collaborare con MPS e la famiglia Krause su questo importante progetto”.

Il progetto migliorerà anche le operazioni di MPS nell’area di Wabash. “MPS è entusiasta di collaborare con Hello Nature per portare la propria esperienza a Wabash. Dopo un'analisi approfondita dei potenziali siti in due stati, abbiamo stabilito che Wabash era il luogo più attraente e ci ha permesso di espanderci in casa", ha affermato Dan Krouse, vicepresidente delle operazioni presso MPS Egg Farms. "Non potremmo essere più entusiasti di fare questo investimento ampliando il mercato del lavoro nella contea di Wabash".

Anche il sindaco di Wabash Scott A. Long si dice entusiasta della partnership "Siamo onorati che Hello Nature e MPS Egg Farms abbiano scelto la città di Wabash come location per la loro nuova joint venture, Bionutrients. La contea di Wabash è sempre stata un forte centro per l'agrobusiness e la produzione, e questo investimento è il connubio perfetto tra i due, continuando l'eredità dell'innovazione nella nostra comunità".

** **

MPS Egg Farms è un’azienda a conduzione familiare che produce uova, con una lunga storia nella contea di Wabash risalente al 1875. Nel 1968, MPS ha avviato la sua moderna attività di produzione che oggi conta 11 milioni di capi in tre diversi stati americani. Ha 550 dipendenti ed è l'8° produttore di uova negli Stati Uniti. Per maggiori informazioni https://mpseggfarms.com/

HELLO NATURE® é una società italiana leader a livello globale nella produzione di biostimolanti, fertilizzanti organici e microrganismi. L’innovazione ha guidato lo sviluppo di HELLO NATURE® verso una leadership a livello globale che conta 3 centri di R&S, 12 uffici commerciali ed una presenza in oltre 80 paesi nel mondo. Fondata dal Cav. Licinio Bonini nel 1971, Italpollina, oggi chiamata HELLO NATURE®, propone un approccio all’agricoltura naturale e sostenibile, nel rispetto della salute umana e dell’ambiente. Per maggiori informazioni www.hello-nature.com.