Hi-Food partecipa a Food Ingredients Europe

Hi-Food – azienda specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di ingredienti di origine naturale e parte del Gruppo CSM Ingredients – ha partecipato dal 6 all’8 dicembre a Food Ingredients (Fi) Europe 2022, storica fiera di riferimento per il comparto degli ingredienti alimentari. L’occasione ha rappresentato per Hi-Food il contesto ideale per presentare presso il proprio stand le più recenti novità in termini di componenti alimentari di origine naturale, le cui funzionalità tecnologiche garantiscono non solo di ottenere ricette più bilanciate nutrizionalmente e con un’etichetta più pulita per un’ampia gamma di settori, tra cui bakery, free from, gluten free, plant-based, salse e gelati, ma anche di ridurre il costo e l’impatto ambientale dei prodotti finiti.

“Questo periodo storico pone il nostro settore di fronte ad unimportante compito: sviluppare e produrre ingredienti in grado di soddisfare le nuove esigenze dei consumatori, che ricercano prodotti nutrizionalmente bilanciati, realizzati secondo standard di altissima qualità e nel rispetto dell’ambiente, senza rinunciare al piacere di mangiare con gusto. Si tratta di una sfida resa ancora più complessa dalle difficoltà che caratterizzano il mercato, come la disponibilità ed il costo di molte materie prime.” – ha dichiarato Emanuele PizzigalliChief R&I Officer di Hi-Food – “Per questa ragione, a Parigi abbiamo scelto di presentare ai nostri clienti la nostra gamma di ingredienti, che consenta loro non solo di offrire alimenti dal giusto profilo nutrizionale ai consumatori, ma anche di fare cost-saving o miglioramenti significativi grazie alla intrinseca funzionalità tecnologica. Lo spirito innovativo che caratterizza e guida da sempre Hi-Food, garantito dall’appartenenza al gruppo CSM Ingredients, ci permette di trovare opportunità anche nei momenti di crisi e difficoltà,spingendoci ad un’innovazione continua capace di dar vita ad una nuova generazione di prodotti che garantiscano soprattutto un impatto positivo sul pianeta, stimolando un consumo etico e consapevole”

Tra i prodotti presentati in questi giorni in fiera, Hi-Food ha scelto di sviluppare una gamma di proteine vegetali testurizzate (TVP) ad alto contenuto proteico, senza allergeni e molto neutre in sapore e coloree per questa ragione molto adattabili alle specifiche esigenze dei clienti. Grazie alle loro diverse forme e strutture, le TVP sono utilizzabili in diverse preparazioni di prodotti plant-based, dal ragù ai burger, dal tonno ai ripieni a base vegetale. Naturalmente prive di glutine e di soia e senza additivi, le proteine di Hi-Food sono estremamente versatili e, grazie a una testurizzazione che ricerca le strutture dei prodotti a base animale, garantiscono un’esperienza al palato che replica quella della carne in termini di succosità e consistenza del prodotto. Hi-Food intende proseguire il lavoro in questa area in stretta collaborazione con partnerselezionati.

Con Veganeez invece, Hi-Food propone una base funzionale per la produzione a freddo di salse vegane di alta qualità, come le alternative alla maionese o alla bernese, sviluppata per rispondere ad un trend sempre più presente tra i consumatori: la sostituzione delle uova. Veganeez presenta numerosi vantaggi: consente unaproduzione industriale a freddo, senza calore, con notevole risparmio nei costi, migliorando la conservazione dei valori nutrizionali e riducendo l’impatto ambientale. Inoltre, i pochi ingredienti, tutti di origine naturale, permettono di proporre ai consumatori un prodotto dall’etichetta pulita e con una quantità di grasso significativamenteinferiore alla media delle maionesi sul mercato.

Hi-Food ha proposto a Parigi anche Hi-Fibre WF, un sistema concentrato a base di fibre vegetali solubili, che permette la sostituzione degli emulsionanti nei prodotti da forno e in varie applicazioni di salse e gastronomia. Non solo: utilizzando queste fibreinsieme a oli vegetali (girasole, colza, ecc.), è possibile creare dei sistemi solidi e stabili – i fat block – sostitutivi dell’olio di palma e dei grassi saturi, con evidenti vantaggi dal punto di vista del costo formula: più fibre, meno grassi.

Per rispondere alla necessità dei produttori di mantenere sapore, freschezza e qualità dei prodotti alimentari, Hi-Food ha sviluppatoinoltre la gamma Hi-Shield, anch’essa presentata nei giorni scorsi a Parigi. Si tratta di ingredienti di origine naturale in grado di prolungare la durata di vita dei prodotti già a basso dosaggio, fornendo una protezione organolettica (sapore e freschezza) e al tempo stesso microbiologica.

Hi-Food

Hi-Food è stata fondata nel 2012 a Parma, nel cuore della "Food Valley" italiana, da un gruppo di imprenditori con una comprovata esperienza nel settore degli ingredienti naturali. Nel corso degli anni, l'azienda ha sviluppato una profonda competenza e conoscenza delle applicazioni nella produzione e nell'utilizzo di prodotti naturali, come nuove fibre, proteine, nuclei senza glutine, clean label e sistemi a base vegetale per creare soluzioni funzionali personalizzate per l'industria alimentare convenzionale e disruptive (panificazione tradizionale, gluten free, gastronomia, salse, ripieni, dessert, gelati, beverage, nuovi alimenti a base vegetale). A febbraio 2022, Hi-Food è entrata in CSM Ingredients, Gruppo controllato da Investindustrial e leader a livello mondiale nella ricerca e produzione di ingredienti alimentari, la cui mission è contribuire a plasmare il futuro dell’industria del food.

CSM Ingredients

CSM Ingredients è una piattaforma Ingredient-Tech che offre ai clienti un’ampia gamma di soluzioni su misura innovative, efficaci e di qualità in sei categorie di prodotto multimarca, che vanno dalla panificazione tradizionale agli ingredienti funzionali e a base vegetale. Con oltre un secolo di tradizione e know-how professionale, CSM Ingredients opera a livello globale in oltre 100 Paesi con più di 1.500 dipendenti, 9 stabilimenti di produzione e 9 Centri di Sviluppo prodotto, 4 Centri di Innovazione e 4 Open Innovation Hub. Il Gruppo è controllato da Investindustrial dal 2021, anno in cui ha generato un fatturato di oltre 640 milioni di euro. La vision di CSM Ingredients – diventare una piattaforma in grado di generare un impatto positivo sul pianeta – è supportata dalla strategia di sostenibilità aziendale "Thrive for Impact", fondata su tre pilastri (persone, pianeta, prodotti) e resa possibile dall’unione tra competenze tecniche specializzate e l’eccellenza nella ricerca e innovazione a livello mondiale. CSM Ingredients, infatti, cerca di identificare opportunità presenti e future basate su tendenze emergenti e in crescita attraverso un approccio di open innovation.