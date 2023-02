Horeca, Andrea Colombo nuovo direttore commerciale di Conserve Italia: il debutto a Beer&Food Attraction di Rimini

Conserve Italia si presenta all’ottava edizione di Beer&Food Attraction e alla dodicesima edizione diInternational Horeca Meeting (dal 19 al 22 febbraio alla Fiera di Rimini) con un’importante novità per tutti gli operatori del fuori-casa: a partire dal 1° febbraio scorso Andrea Colombo è diventato Direttore Commerciale Italia del Gruppo cooperativo, assumendo così anche la Direzione Commerciale Horeca a seguito del passaggio di testimone con Pier Franco Casadio che lascia l’incarico dopo oltre 30 anni di prestigiosa e onorata carriera in Azienda, focalizzati proprio sullo sviluppo del canale commerciale fuori-casa.

Colombo, 56 anni, già Direttore Commerciale Retail Italia, avrà il compito di guidare l’ulteriore sviluppo e consolidamento di Conserve Italia come Total Horeca Company che, dopo gli anni difficili della pandemia, è tornata a registrare importanti risultati e a proporre innovazioni sia nel beverage con i marchi Yoga, Derby Blue, Valfrutta BIO e Bitter Salfa, sia nel food service con Cirio Alta Cucina, Valfrutta Granchef e Jolly Colombani.

“Conserve Italia è oggi una Total Horeca Company in grado di garantire agli operatori prodotti di estrema qualità provenienti dalla filiera agricola italiana, uniti ad un’elevata componente di servizio e di assistenza, con una forza vendita unica per beverage e food che lavora in ottima sinergia con il team marketing” dichiara il neo Direttore Commerciale Italia Andrea Colombo. “Siamo un punto di riferimento per grossisti, distributori e gestori di punti vendita con i quali vogliamo continuare a relazionarci in un clima di grande collaborazione e trasparenza, come è sempre stato fatto in tutti i questi anni, per la crescita del comparto e la salvaguardia della filiera agricola italiana”.