HORECA, BELLANOVA: BONUS FONDO PERDUTO A SOSTEGNO FILIERA

Il Ministro delle politiche Agricole e Forestali Bellanova risponde all’interrogazione del senatore Magon sulle misure di sostegno alla ristorazione: “L’emergenza Covid e la chiusura del settore HOreca ha causato perdite e chiusure, oltre che a un calo del livello occupazionale. Ma Il grazie non basta: sostenere la ristorazione significa sostenere un pezzo della nostra forza. La filiera italiana, la filiera della vita, deve essere vista nella prospettiva più ampia e la ristorazione è un anello fondamentale, basti pensare al consumo di vini e bevande. Nell’ambito delle azioni una modalità di intervento, con la creazione di un fondo per la ristorazione per 1 miliardo, così da favorire la fase mantenimento in vita degli esercizi, per metterli nelle condizioni di riattivare la fornitura di alimenti. Quello previsto è un Bonus filiera Italia di 5mila euro a fondo perduto per gli esercizi di ristorazione per l’acquisto di materie prime italiane. Così potremo anche sostenere la filiera agroalimentare italiana, questa misura potrà riattivare dinamiche virtuose di cui il paese ha bisogno”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK