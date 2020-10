I capolavori a denominazione di origine. Eataly, Federdoc, Qualivita, orIGin Italia e Treccani per il rilancio del made in Italy. Gli interventi

Il grande patrimonio culturale di Treccani, il sistema di conoscenza sulle Indicazioni Geografiche della Fondazione Qualivita, la capacità di Eataly di creare un dialogo con i consumatori su scala globale e la rappresentanza istituzionale del mondo dei Consorzi di Tutela Federdoc e orIGin Italia: è questa la sintesi della nuova intesa per promuovere il Made in Italy agroalimentare nel mondo.

Presentata in digitale l’iniziativa Eataly, Federdoc, Qualivita, orIGinItalia e Treccani per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli DOP IGP“I capolavori a denominazione di origine”: è questa la prima iniziativa nata dall’accordo tra Eataly, Federdoc,Fondazione Qualivita,oriGIn Italia, e Treccani, che propone ai consumatori un modello di informazione completo sulle oltre 830 denominazioni italiane del settore agroalimentare e vitivinicolo DOP IGP.Un’opportunità all’interno degli storeitaliani di Eataly, realizzata attraverso numerosi materiali dicomunicazione originali. Il racconto sull’eredità culturale dei prodotti è fruibile grazie a grandi pannelli illustrati, mentre gli aspetti più attuali sulle produzioni sono affidati a un “manuale” contenente l’elenco aggiornato delle denominazioni italiane, a una brochure dedicata all’approfondimento sulle produzioni di qualità europee e sul significato dei marchi DOP IGP e a etichette dotate di QR-code presenti sugli scaffali che accolgono i prodotti DOP IGP.Un percorso divulgativo che va dalle caratteristiche organolettiche dei prodotti, agli elementi di tracciabilità e sicurezza alimentare, fino a toccare alcuni di quegli elementi storici e culturali a cui prodotti agroalimentari e vitivinicoli si sono legati nel tempo: monumenti, opere letterarie, personaggi storici, caratteristiche dell’ambiente e del territorio.Attraverso la galleria esposta tra gli scaffali di Eataly, i consumatori sono accompagnati con immagini e testi, alla scoperta del “DNA culturale”delle Indicazioni Geografiche italiane. Sui capolavori a denominazione d’origine ci saranno informazioni che vanno dal geniale macchinario inventato da Leonardo da Vinci per la trasformazione dell’antenato dell’olio Toscano IGP al ruolo del Barolo DOP nella rete diplomatica di Cavour, passando per i suoli vulcanici dell’Etna, patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2013, e fattorevitale per la nascita del Pistacchio Verde di Bronte DOP e dei vini Etna DOP.Attraverso l’utilizzo di QR-code ben visibilisulle etichette dei prodotti a scaffale,l’iniziativa apre percorsi di conoscenza sulle produzioni e sui territorie rende accessibili approfondite “schede prodotto” multimediali, pubblicate sulla piattaforma qualigeo.eu, con le principali informazioni sulle denominazioni come metodo di lavorazione, storia, normative, caratteristiche nutrizionali e organolettiche.“I capolavori a denominazione di origine” offrono una possibilità di approfondimento a trecentosessanta gradi che, in linea con la nuova strategia europea del “Farmto Fork” ambisce a un consumatore consapevole interessato a etichette intelligenti e materiali informativi di qualità. Un’iniziativa che parte dall’Italia per coinvolgere progressivamente gli altri store di Eataly presenti in oltre 15 paesi nel mondo.

Il grande patrimonio culturale di Treccani, il sistema di conoscenza sulle Indicazioni Geografiche della Fondazione Qualivita, la capacità di Eataly di creare un dialogo con i consumatori su scala globalee la rappresentanza istituzionale del mondo dei Consorzi di Tutela Federdoc e OriginItalia: è questa la sintesi dell’intesa per promuovereil MadeinItaly agroalimentare nel mondo. Cinque realtà molto diverse, ma da sempre impegnate nel promuovere l’immagine “Italia” hanno siglato un accordo strategico per la valorizzazione del sistema agroalimentare di qualità, da sempre simbolo del patrimonio economico e culturale nazionale.Una partnership che vuole essere da stimolo per rafforzare la capacità dicreare sinergie e collaborazioni all’interno del nostro comparto agroalimentare, impegnato in grandi sfide globali soprattutto in questo momento che necessitadi risposte e idee nuove sia sul piano della tutela che della valorizzazione. La scelta è quella di promuoverel’Italia a partire dalla cultura enogastronomica attraverso un progetto nuovo in grado di raggiungere i consumatori globali con informazioni, contenuti e modalità più efficaci che consentano percorsi di conoscenza delle produzioni e dei territori.Il cibo e il vino non sono più un tema che coinvolge esclusivamente gli appassionati o gli addetti ai lavori, ma sono il fulcro delle discussioni sulle prospettive di sviluppo economico, ambientale e sociale, con una base solida che si è stratificata nei secoli segnando l’identità di un’intera comunità. Non solo qualità e caratteristiche organolettiche uniche, ma anche capacità di cristallizzare nella memoria e nella cultura, la storia, i simboli, le arti, la letteratura e molte altre attività del sapere e del saper fare.

Le eccellenze agricole e agroalimentari italiane, in particolare quelle a Indicazione Geografica tutelate dai marchi di qualità europei DOPeIGP sono infatti da anni al centro dell’interesse collettivo non più solo come un’enorme risorsa gastronomica ed economica, ma anche come una straordinaria occasione di raccogliere e valorizzare un’importante eredità culturale.Un patrimonio che questa nuova alleanza ha l’obiettivo di organizzare in un ecosistema crossmediale, facendo emergerele molteplici esperienze del mondo rurale italiano, al fine di renderle un patrimonio culturale accessibile al nostro Paese e al resto del mondo

Mipaaf, Bellanova: “Patto importante per promuovere e valorizzare le nostre eccellenze e i nostri territori. Il made in Italy parla al mondo così”

Nicola Farinetti-Amministratore delegato Eataly

Il racconto del Made in Italy di qualità è il presupposto su cui si basa il modello di Eataly. Abbiamo creato punti vendita in grado di ospitare percorsi di approfondimento e di didattica con l’obiettivo di dare ai nostri clienti occasioni per diventare più consapevoli attraverso ogni esperienza vissuta insieme a noi. Accogliamo questo progetto con grande soddisfazione avendo la possibilità di collaborare con i maggiori rappresentanti dei prodotti italiani DOP e IGP.

Riccardo Ricci Curbastro -Presidente Federdoc

Con l’iniziativa “I capolavori a denominazione di origine”, Eataly, Federdoc, oriGIn Italia, Fondazione Qualivita e Treccani, sanciscono un’alleanza strategica che si propone di rilanciare l’immagine del Made in Italy agroalimentare e vitivinicolo di qualità in Italia e all’estero, attraverso una suggestiva e innovativa narrazionedei prodotti DOP-IGP e dei rispettivi territori d’origine. Un progetto ambizioso, frutto di una collaborazione sinergica quanto mai necessaria nelcomparto eno-agroalimentare nazionale, che intende valorizzare e mettere a sistema gli elementi fondanti di un patrimonio culturale unico al mondo.

Cesare Mazzetti-Presidente Qualivita

Questa iniziativa rappresenta un grande valore per la Fondazione Qualivita che celebra proprio in questi giorni l’anniversario dei 20 anni di attività a sostegno del settore DOP IGP. Abbiamo sempre creduto che le Indicazioni Geografiche del Paese rappresentino non solo la tradizione ma anche la l’identità culturale dei territori; per questo motivo è importante accompagnare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli DOP IGP con una informazione approfondita in modo da esaltare tutti gli aspetti caratterizzano questo patrimonio collettivo. Siamo soddisfatti di avere messo insieme per la prima volta gli attori principali per affrontare insieme in una maniera innovativa anche la promozione internazionale del Made in Italy dove la cultura del cibo rappresenta un vero e proprio valore aggiunto anche per le imprese.

Cesare Baldrighi-Presidente OriginItalia

Oggi che le sfide sono più che mai planetarie, è necessario che il sistema agroalimentare delle eccellenze italiane con particolare riferimento a quelle a Indicazione Geografica, tutelate dai marchi di qualità europei DOP e IGP, faccia sinergia e parli ad una sola voce in termini di promozione e valorizzazione di un patrimonio che non è solo agricolo ma anche e soprattutto culturale. Come rappresentanti istituzionali del mondo dei Consorzi abbiamo una doppia responsabilità nei confronti delle imprese del comparto e dei cittadini, consumatori. Come attori della filiera produttiva abbiamo l’obbligo di mettere in campo tutte le azioni perché le nostre imprese possano continuare a produrre e a competere nei mercati nazionali e internazionali; come custodi di questa straordinaria eredità culturale, abbiamo il dovere di farci portavoce di un patrimonio storico e culturale di eccellenze unico al mondo.

Massimo Bray-Direttore Generale Treccani

Treccani è lieta di partecipare all’iniziativa presentata oggi, al fianco di partner come Qualivita, Federdoc, Eataly e Origin Italia. “I capolavori a denominazione di origine” vuole stimolare un pubblico sempre più numeroso alla scoperta e all’apprezzamento di sinergie e collaborazioni tra il comparto agroalimentare e vitivinicolo italiano e il mondo della cultura. Sono convinto che questo comparto produttivo, che è impegnato in grandi sfide internazionali, necessiti, soprattutto in questo momento, di risposte eidee nuove, sia sul piano della tutela che della valorizzazione dell’identità culturale di cui è straordinario portavoce nel mondo. E sono orgoglioso di poter affermare che, per realizzare la loro missione, oggi più che mai i nostri produttori di cibo e vino possono contare sull’accoglienza tributata loro da parte della comunità culturale italiana, raccolta intorno al portale Treccani.it, a opere come l’Atlante Qualivita-Treccani 2020 e, non ultima per importanza, la rete commerciale Treccani che, anche in questi mesi così difficili, ha continuato a portare il valore delle IG nelle case degli italiani.

Paolo De Castro-Parlamentare Europeo e presidente del Comitato scientifico di Qualivita

Il successo straordinario riscosso con la pubblicazione l'anno scorso dell'Atlante Qualivita Treccani dimostra il crescente peso specifico del binomio gastronomia-cultura,in un'Italia che è patria e culla di tradizioni alimentari riconosciute nel mondo; un binomio che è parte integrante del nostro Paese. E questa identità è una distintività che si traduce in un vantaggio commerciale e di mercato. Per questo l'accordo per la valorizzazione del sistema agroalimentare di qualità, con la partnership fra Eataly, Federdoc, Fondazione Qualivita, Origin Italia e Treccani, rappresenta un'ulteriore occasione per promuovere in senso lato la cultura italiana.

Manlio Di Stefano-Sotto Segretario Ministero degli Esteri

L’agroalimentare rappresenta la prima filiera dell’economia italiana, con 538 miliardi di euro di fatturato, pari al 25% del Pil nazionale, e il secondo comparto per volumi di export, con 44,6 miliardi di euro. Questi risultati sono raggiunti anche grazie a una produzione che mette l’accento sulle specificità del nostro territorio e fa della qualità la propria bandiera: la qualità e la comunicazione della qualità, di cui voi vi fate costantemente carico. Iniziative come “i capolavori a denominazione di origine” sono preziose e ricevono per questo tutto il nostro plauso perché sono espressione di quello che anche noi auspichiamo da tempo e proporre sempre di più: fare sistema.

Teresa Bellanova-Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Il sistema delle Indicazioni geografiche è uno snodo strategico delle politiche di sviluppo agroalimentare del Paese. Conferma il legame indissolubile tra cibo e territorio e mette in campo un’economia straordinaria, punto di riferimento della nostra filiera agroalimentare e della nuova agricoltura che siamo impegnati a costruire.Il patto e l’alleanza che oggi cinque realtà importanti stringono per promuovere questo sistema nel mondo, non può che essere accolto come una ottima notizia, perché sottolinea quanto sia importante fare ed essere sistema nel posizionamento globale, per parlare di più e meglio ai cittadini consumatori. Il made in Italy parla al mondo così: cibo di eccellenza, territori di grande bellezza, cultura enogastronomica, distribuzione di qualità.Un biglietto da visita che ci rende forti anche in questo momento difficile, spingendoci ancora di più a sostenere e valorizzare questo patrimonio così unico, frutto del lavoro e dell’impegno di tantissime donne e uomini a cui va il nostro grazie.