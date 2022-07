I costi correnti di produzione dell’agricoltura italiana di fronte alla crisi internazionale. Il workshop Crea

CREA Politiche e Bioeconomia, insieme a Rete Rurale, ha organizzato un workshop in cui è stato affrontato il tema L'agricoltura italiana di fronte alla crisi internazionale di energia e commercio. Nel corso del convegno, a cui hanno partecipato la direttrice del Crea Politiche e Bioeconomia Alessandra Pesce, Luca Cesaro del Crea, Antonio Giampaolo, Maria rosaria Napoletano, Michele Di Domenico e Antonella Finizia di Ismea, Riccardo Fargione di Coldiretti, Domenica Mastrogiovanni di CIA, Vincenzo Lenucci di Confagricoltura, Matteo Tamburelli di CAAI e Roberto Gismondi dell'Istat, sono stati presentati i risultati degli studi legati agli effetti della crisi energetica sul comparto agricolo.

Questi gli interventi principali del Workshop:

Alessandra Pesce: "Crea ha fatto simulazione impatto guerra su costi gestione aziende. Questo studio utilizzato per mettere a punto strumenti di compensazione per aziende agricole: le attività di ricerca si traducono in strumenti di politica economica. Questa tavola rotonda serve per capire come affinare questi strumenti e come impostare politica economica per il settore agricolo ed agroalimentare. Questi elementi di valutazione anche di carattere ambientale hanno impatto su gestione del territorio e sull’occupazione".

Antonella Finizia: "Scenario molto complesso: già nel 2021 prezzi agricoli crescevano (post pandemia-domanda cinese mais e soia-siccità in nord america) e poi guerra. Le voci di spesa che registrano incrementi maggiori: prodotti energetici- mangimi-animali da allevamento.

La situazione degli allevamenti tali incrementi sono peggiorati dalla situazione energetica. Con le nostre indagini congiunturali Ismea raggiungiamo la tempestività di ascolto delle imprese ed il confronto con uno storico: i dati denunciano una fiducia molto bassa con le imprese del nord ovest che registrano il clima di fiducia più basso e gli operatori dei seminativi e dell’olio ugualmente pessimisti.

A giugno il 70% delle imprese agricole ha riscontrato difficoltà, il principale fattore critico sono i costi correnti, i fattori climatici e la ricerca di personale (novità)".

Riccardo Fargione: "Col centro studi DIVULGA di Coldiretti abbiamo fatto due studi specifici: guerra e cibo e l’escalation della fame.

Veniamo da due anni difficili, a cui si aggiunge guerra e siccità. Questi elementi hanno fatto capire come il comparto agricolo sia asset strategico per il Paese e di autosufficienza alimentare per le produzioni di cui il Covid ci ha fatto scoprire le vulnerabilità.

Noi importiamo oltre il 60% del frumento tenero(panificazione, industria dolciaria), il 50% del mais(alimentazione umana e zootecnia), importiamo anche il 30% frumento duro (pasta): una valorizzazione produzione nazionale è ormai necessaria.

Il tema dei contratti di filiera è un aspetto importante che consente di generare uguaglianza nella distribuzione delle risorse che vedono fase agricola penalizzata: spesso assistiamo pratiche speculative che tendono a comprimere al massimo i ricavi delle imprese, questo va in contraddizione col tema dei costi e della redditività delle imprese agricole. Intensificazione produttiva: l’innovazione può aiutarci a ridurre il fabbisogno, andiamo verso il paradigma more with less (produrre più con meno risorse), in cui l’agricoltura di precisione può fornire contributo fondamentale. Percorso che ci porta verso food security per produrre cibo per tutti e verso obiettivi ambientali imposti dalla UE, ovvero produrre di più con meno risorse consentendo di abbassare i costi di produzione".

Domenico Mastrogiovanni: "Stiamo mettendo in difficoltà la capacità delle aziende di guardare il futuro. Un’impresa vitivinicola deve decidere se finanziare piano miglioramento o usare quel budget per far fronte all’aumento dei costi ordinari, rinunciando ad investire.

Situazione unica negli ultimi 60 anni. Bisogna capire cosa succederà dentro le aziende, innovando le politiche comunitarie e di aiuti.

Vi chiedo di concentrarvi su come utilizzare questi dati Istat per innovare politiche agricole per rispondere a criticità nuove. Non rivoluzionare, ma introdurre flessibilità.

Vincenzo Lenucci: "Bisogna capire se i fattori presenti di instabilità (covid-guerra-aumento energia) siano momentanei o durino nel tempo. I comportamenti degli imprenditori: noi abbiamo 2 tipi di comportamenti delle imprese. Il 43% non ha fatto nulla per cambiare gestione del prodotto, un’altra parte ha rimandato le scelte. Le imprese ormai divise in due, chi è capace di cambiare per adattarsi agli scenari complessi e chi sceglie l’inazione. Questo doppio comportamento ci invita a riflettere, perché i primi hanno una visione strategica del futuro e sanno quali tipi di interventi occorrono. Misure di politica agricola necessarie: ricordo che il nostro Presidente (confagricoltura) ha chiesto un piano globale per il cibo a livello multinazionale cambiando il modello agricolo, basandolo su investimenti, scienza e ricerca, strada che Confagricoltura percorre da anni. Esistono due precondizioni necessarie: per avere scienza e tecnologia, bisogna eliminare i pregiudizi che frenano l’innovazione ed eliminare vincoli per investimenti per la crescita imprese (domanda di agrivoltaico ed agrisolare).

La seconda condizione: ricerca e innovazione vanno promosse e diffuse. Bisogna avere soggetti capaci di trasferire conoscenze, degli innovation broker: noi come organizzazioni agricole ci candidiamo a tale ruolo, soggetti più vicini alle imprese nel recepire i loro bisogni e trasferirli".

Matteo tamburrelli: "Occorre razionalizzare la scelta dei lavori da eseguire nel nostro settore. Bisogna produrre di più con meno, ricorrendo alle tecnologie. Noi abbiamo due grossi strumenti: agricoltura di precisione (ciò che serve dove serve quando serve), agricoltura conservativa (mitiga effetti cambiamento climatico). In che modo le politiche possono aiutare le imprese: riducendo le accise, miglioramento tangibile, piuttosto che credito d’imposta che avrebbe impatto più scarso perché alcune aziende faranno meno reddito e dunque avranno meno tasse da pagare. Non bisogna favorire l’acquisto di mezzi, ma consentire all’agricoltore che coltiva in maniera virtuosa, l’accesso ad un aiuto per ettaro, in modo da favorire i piccoli e i grandi".