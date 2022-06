I Distretti del Cibo protagonisti dello sviluppo sostenibile Venerdì 1° luglio a Firenze la prima Assemblea Nazionale con il sottosegretario Centinaio

I Distretti del Cibo protagonisti di uno sviluppo sostenibile per l’ambiente e le comunità locali: la Consulta dei Distretti del Cibo, costituita formalmente lo scorso novembre, convoca la prima Assemblea nazionale dei soci venerdì 1° luglio a Firenze, nella sede dell’Accademia dei Georgofili (Logge Uffizi Corti, dalle ore 9.30). Una mattinata di studi che sarà conclusa alle ore 13 dal sottosegretario all’Agricoltura Gian Marco Centinaio.

Un’occasione di dibattito, riflessioni e proposte attorno al tema “Il ruolo dei distretti del cibo nella programmazione e progettazione dello sviluppo territoriale paesaggistico, integrato, sostenibile e inclusivo previsti dal PSN – PAC e nel PNRR”.L’evento è organizzato con il patrocinio la Regione Toscana, e lacollaborazione della Consulta regionale dei distretti toscani e la Cattedra Unesco Agricoltural Heritage Landscapes del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’università di Firenze, con cui la Consulta ha di recente firmato un protocollo d’intesa.

I nterverranno per i saluti: Alessandro Pacciani, presidente Centro Studi GAIA dell’Accademia dei Georgofili, Stefania Saccardi, vice Presidente Regione Toscana, Simone Orlandini, direttore DAGRI Università di Firenze. Il presidente Consulta dei Distretti del cibo, Angelo Barone, aprirà i lavori con la relazione introduttiva. A seguire, Fabio Fabbri, vice Presidente Consulta Distretti del Cibo, Daniela Toccaceli, direttore Centro studi GAIA; Raffaella Di Napoli, Rete Rurale Nazionale – CREA; Angelo Frascarelli, presidente Ismea; Susanna Cenni, vicepresidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Federica Romano, Comitato promotore Associazione Paesaggi Storici Rurali; Piermichele La Sala, coordinatore Comitato Scientifico della Consulta, Luca Fabbri, Coordinamento Tecnico Consulta; Mauro Agnoletti, Cattedra Unesco Agricoltural Heritage Landscapes (DAGRI); Carlo Francini, Comitato Mondiale Patrimonio Unesco; i rappresentanti delle OOPP Agricole e dell’Alleanza Cooperative. Concluderà il sottosegretario MIPAAF Gian Marco Centinaio.

“I distretti del cibo– anticipa il presidente nazionale della Consulta dei Distretti del Cibo Angelo Barone – risultano il migliore strumento aggregativo delle Comunità Locali per organizzare e valorizzare i “territori”, intesi non come mera area geografica, ma come spazio di interazioni, così come li ha individuati in Italia il legislatore. Ma è necessaria una strategia di sviluppo comune una comunità rimane in vita se un territorio rurale cresce in modo organico e genera opportunità per tutti gli attori che lo compongono”.

“La creazione della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo – afferma Mauro Agnoletti, titolare della neonata Cattedra Unesco in tema di Agricultural Heritage Landscapes presso l’Università di Firenze - costituisce un'occasione unica nel panorama italiano. I distretti riuniscono infatti territori rurali in grado di redigere progetti di sviluppo rurale che possono finalmente tenere conto delle diverse caratteristiche ambientali, sociali ed economiche dei vari territori che essi rappresentano. Sviluppare una forte sinergia fra caratteristiche del paesaggio e produzioni di qualità che li contraddistingue è degli obiettivi più importanti del modello di sviluppo proposto dai distretti traendo vantaggio dalle potenzialità turistiche di questo tipo di offerta. Il centro studi della consulta nazionale sarà associato alla cattedra UNESCO sui paesaggi del patrimonio agricolo istituita recentemente presso l’università di Firenze. Si tratta di uno dei primi progetti che vedrà impegnata la cattedra, rivolta a valorizzare in un’ottica di sostenibilità, le risorse del paesaggio rurale in un momento in cui crisi ambientali e politiche richiedono di ripristinare e valorizzare le produzioni di qualità su piccola scala, che caratterizzano l’Italia e molte realtà agricole a livello mondiale”.