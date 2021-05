I prosciutti Ferrarini Made in Spain? parola di Roberto Pini: dalla Spagna “faremo lavoro a monte della filiera e Ferrarini a valle”

Il 22 luglio 2019 il Gruppo Pini (leader in Europa nella macellazione di suini con un giro di affari nel 2019 di 1,6 miliardi) avviava a Binefar, in Spagna, Litera Meat: un maxi impianto in grado di macellare 160 maiali a settimana per circa 7-8 milioni di suini all’anno e che detta della stessa Pini era “destinato a divenire uno tra i più grandi impianti europei per la lavorazione di carne suina”. Un investimento da 113 milioni, con una quota di equity dell’85% pari a circa 96 milioni. In quei giorni anche l’amministratore unico, Roberto Pini, aveva evidenziato in un’intervista al Sole 24 ore (Cfr. “Pini inaugura in Spagna il macello dei record”) come la scelta di investire in Aragona fosse strategica: “C’è un’ampia disponibilità di allevamenti che consentono di disporre della materia prima per lo sviluppo delle produzioni e in questo settore è l’unico mercato europeo in crescita con tassi di oltre il 10%. Entro la fine dell’anno sarà operativo lo scalo intermodale vicino allo stabilimento che permetterà di ottimizzare le spedizioni internazionali. Per di più la Spagna è un paese autorizzato a esportare carni suine in tutto il mondo senza restrizioni sanitarie».

Nello stesso articolo si stimava che circa il 7-8% dei tagli prodotti in Aragona avrebbe raggiunto l’Italia. Prosciutti che sarebbero stati marchiati Ferrarini: “Per quanto riguarda le ricadute per l’Italia circa il 7-8% dei tagli prodotti in Aragona raggiungerà la Penisola. I terminali, tra gli altri, saranno gli stabilimenti emiliani della Ferrarini in cui il Gruppo Pini è entrato a febbraio nel concordato in continuità. Qui arriveranno dalla Spagna le cosce di maiale che diventeranno prosciutto crudo e cotto”.

«Ferrarini è un gruppo industriale che si innesta bene nella nostra attività - aveva dichiarato Pini - Così possiamo continuare a fare il lavoro a monte della filiera e Ferrarini a valle presentandoci ai clienti con una offerta diversificata dalla carne alla salumeria. È un brand forte del made in Italy».

Da un lato quindi si lavorava sul fronte spagnolo; dall’altro si entrava in concordato di continuità promettendo di incrementare i volumi produttivi attraverso la costruzione di un nuovo stabilimento per il prosciutto cotto a Reggio Emilia. In questa ottica si colloca l’accordo tra Ferrarini e Pini Holding, il cui obiettivo era garantire i livelli occupazionali e aumentare i volumi senza alcuna delocalizzazione. «Supporteremo la produzione degli oltre 900mila prosciutti stagionati nello stabilimento di Lesignano e degli oltre 1,5 milioni di prosciutti cotti prodotti all’anno» dichiarava sempre Pini a luglio 2019.

Il primo settembre 2020 veniva poi depositata presso il Tribunale di Reggio Emilia la proposta di concordato per detenere con l’omologazione l’intero capitale di Ferrarini della neocostituita società Rilancio Industrie Agroalimentari, partecipata dal gruppo valtellinese Pini Italia, con Amco, in qualità partner finanziario. Nella nota diffusa dall’azienda si sottolineava “il piano assicura le migliori condizioni per il rilancio dell’impresa, salvaguarda i livelli occupazionali, evita ricadute negative sull’indotto e soddisfa i creditori privilegiati e in prededuzione integralmente e i creditori chirografari al 33%, percentuale che, attestata, rende inammissibile la proposizione di concordati concorrenti”. Pini Holding avrebbe messo “a disposizione la propria rete commerciale nel mondo (la medesima che consentirà presto al Gruppo di superare i due miliardi di euro di fatturato), consentendo a Ferrarini di aumentare in modo esponenziale il raggio di azione all’estero e di promuovere il ‘Made in Italy’”. Ma si ribadiva anche “Il gruppo di società partecipate da Pini Holding – operando nel settore a monte della filiera non ha propri impianti – creerà pertanto una nuova realtà produttiva con la forza lavoro esistente, già specializzata. Il piano prevede che lo stabilimento in Polonia di Ferrarini sarà venduto dagli organi della procedura ed ogni produzione verrà trasferita in Italia”.

E’ possibile che a distanza di poco più di un anno un colosso come Litera Meat, società del Gruppo Pini, abbia rinunciato, a “terminali” come quelli degli stabilimenti Ferrarini? Litera Meat che, come riportato sul sito della società “grazie alla riconosciuta reputazione internazionale del Gruppo Pini ha un forte orientamento all'esportazione e intrattiene stretti rapporti commerciali con importanti marchi internazionali”?