I segreti del carciofo al centro dell’incontro organizzato dall’Accademia Nazionale Agricoltura (24 novembre)

Si terrà giovedì 24 novembre, ore 16.30-18.30, presso la Sala del Cubiculum Artistarum del Palazzo dell’Archiginnasio (Piazza Galvani 1, Bologna), il quinto e ultimo incontro del ciclo 2022 de “I Giovedì dell’Archiginnasio. L’Odissea del cibo dal campo alla tavola”, dedicato al carciofo. I relatori saranno Maurizio Trigolo, Agricoltore Podere Fontana dei Conti, la Prof.ssa Cecilia Prata, Associato di Biochimica Università di Bologna, il Dott. Guido Mascioli, Delegazione di Bologna Accademia Italiana della Cucina. L’incontro tratterà il valore del carciofo in termini economici e di elaborazione della materia prima, i benefici per la salute e il valore nutraceutico terminando con una carrellata storica sul suo utilizzo in cucina dall’antichità fino ai giorni nostri.

Il ciclo di incontri de “I Giovedì dell’Archiginnasio. L’Odissea del cibo dal campo alla tavola” sono conferenze a cadenza mensile, da aprile a novembre, dedicate alla conoscenza delle eccellenze agroalimentari italiane e seguono una formula divisa in tre relazioni: una relativa al “prodotto agricolo”, una seconda incentrata sul suo “valore nutrizionale” e una conclusiva dedicata agli “aspetti storico-culturali in cucina e in tavola”. A queste si aggiunge, quando possibile, una case history finale dedicata a un particolare aspetto produttivo, scientifico o culturale del prodotto trattato. Gli incontri hanno l’intenzione di trasmettere la consapevolezza che il valore del nostro settore agroalimentare si fonda su un percorso che parte dai processi produttivi e passa attraverso le caratteristiche qualitative arrivando fino alle potenzialità gastronomiche, in modo da aumentare la consapevolezza del consumatore su quanto acquista e mette in tavola giornalmente.

Come partecipare.

La conferenza si tiene in presenza fino ad esaurimento posti disponibili. Non è necessaria la prenotazione.

Per maggiori informazioni si invita a contattare la mail ufficiostampa@accademia-agricoltura.it o chiamare lo 051-268809