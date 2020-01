I SETTE “AGRICOLI” DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Si apre una intensa settimana di lavoro per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dalla promozione del settore florovivaistico, per cui sono previste audizioni

La Commissione svolgerà una seduta del Comitato ristretto sulle proposte di legge recanti Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale ( C. 1008 L’Abbate, C. 1009 D’Alessandro e C. 1636 Viviani – Rel. Viviani, Lega).

In sede consultiva, inizierà l’esame del decreto-legge 162/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica ( C. 2325 Governo – Rel. Cimino, M5S), per il parere da rendere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio.

Svolgerà quindi le audizioni informali di rappresentanti di Federfiori-Confcommercio, di Confesercenti-Assofioristi, dell'Associazione italiana professionisti del verde (AIPV) e dell'Associazione italiana architettura del paesaggio (AIAPP), nell’ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, nonché le audizioni informali del Direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); dottor Gabriele Papa Pagliardini, e di rappresentanti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell’ambito dell’esame, in sede consultiva, del DL 162/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica ( C. 2325 Governo).

