I sette giorni ‘agricoli’ del Senato. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa per la commissione Agricoltura del Senato.

Martedì 12 luglio

Alle ore 11:00 Ufficio di Presidenza Integrato (n. 389)

AULA 9ª COMMISSIONE

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'affare assegnato n. 1004 (Problematiche concernenti le modalità di attuazione della strategia Farm to Fork e le sue ricadute nell'agricoltura italiana) di rappresentanti di SIMBIOSI Srl - NEORURALEHUB

Ore 11:45 Ufficio di Presidenza Integrato(n. 390)

AULA 9ª COMMISSIONE

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione al ddl n. 2213 (Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale) di rappresentanti di Apo Conerpo

Ore 14:00 Ufficio di Presidenza Integrato(n. 391)

AULA 9ª COMMISSIONE

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'affare assegnato n. 1214 (Problematiche connesse alla realizzazione di un piano nazionale acqua per l'agricoltura e per l'uso plurimo) di rappresentanti:

ore 14: delle organizzazioni professionali agricole e organismi della cooperazione

ore 15: dell'Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e miglioramenti Fondiari - ANBI

15:45 Plenaria(n. 240)

AULA 9ª COMMISSIONE

SINDACATO ISPETTIVO

Svolgimento interrogazione n. 3-03409 (Bergesio ed altri - sulla siccità e sul suo impatto sull'agricoltura)

SEDE CONSULTIVA

Esame

ddl 2631 (Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 e n. 30) – Parere alla 10ª Commissione – Relatrice: NATURALE

Seguito dell'esame

ddl 2651 (Delega al Governo per la riforma fiscale), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 6ª Commissione – Relatore: TARICCO

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame

Atto n. 215 (Affare sulle problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro) – Relatore: DE BONIS

SEDE REDIGENTE*

Seguito della discussione congiunta

ddl 810, ddl 918 e ddl 933 (disposizioni in materia di tartufi) – Relatore: VALLARDI

Seguito della discussione

ddl 1130 (definizione della relazione tecnica del tecnologo alimentare) – Relatrice: ABATE

ddl 1583 (Trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola) – Relatrice: LEONE

ddl 2009 (Disciplina del settore florovivaistico), approvato dalla Camera dei deputati – Relatore: LA PIETRA

ddl 2023 (Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio) – Relatore: ZULIANI

ddl 2118 (Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico) – Relatrice: NATURALE

ddl 2243 (disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina), approvato dalla Camera dei deputati – Relatore: TARICCO

16:30 Assemblea

(n. 451)

Mercoledì 13

Alle ire 8:30 Ufficio di Presidenza Integrato (n. 392)

AULA 9ª COMMISSIONE

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all’affare assegnato n. 627 (problematiche connesse alla riforma della Politica Agricola Comune - PAC) di rappresentanti di Competere Policies for Sustainable Development, dell'Associazione italiana industria olearia (Assitol) e dell'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile

Ore 9:30 Assemblea (n. 452)

Ore 14:15

compatibilmente con i lavori dell'Assemblea Ufficio di Presidenza Integrato

(n. 393)

AULA 9ª COMMISSIONE

Audizione informale in relazione all'affare assegnato n. 1166 (Problematiche relative allo sviluppo e alla diffusione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole) di rappresentanti di Italia Solare

Ore 15:00

compatibilmente con i lavori dell'Assemblea

Plenaria(n. 241)

AULA 9ª COMMISSIONE

SEGUITO ARGOMENTI NON CONCLUSI

al termine Ufficio di Presidenza Integrato

(n. 394)

AULA 9ª COMMISSIONE

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI