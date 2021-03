I sette giorni ‘agricoli’ del Senato. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura del Senato.

Martedì 9 marzo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (n.220)

alle ore 10:00

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'esame del Doc.XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), per le parti di competenza, di rappresentanti di Federpesca, Federcoopesca, Coldiretti Pesca e Associazione produttori tonnieri del Tirreno

alleore 11:00

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'esame del Doc.XXVII, n. 18(Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), per le parti di competenza, di rappresentanti di Assalzoo, Assica e Unaitalia

alle ore 13:00

PLENARIA (n.159)

SEDE REFERENTE

Seguito esame ddl n. 1373(Limitazione alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso) -Approvato dalla Camera dei deputati -relatori: sen. Taricco e sen. Fattori

SEDE CONSULTIVA

Esame A.G. 242 (Schema di decreto legislativo su disciplina sanzionatoria per violazione disposizioni regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi) -Osservazioni alle Commissioni 2ae 12ariunite -relatrice: sen. Fattori. Seguito esame Doc.XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza") -Parere alle Commissioni 5ae 14a riunite -relatore: sen. Taricco

AFFARI ASSEGNATI

Seguito esame affare assegnato n. 147 (affare sul fenomeno della cosiddetta "moria del kiwi")-relatore: sen. Taricco

Al termine

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI(n.221)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

alle ore 14:00

PLENARIA (n.160)

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in videoconferenza, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

alle ore 16:30

ASSEMBLEA

Mercoledì 10 marzo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI(n.222)

alle ore 09:00

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'esame del Doc.XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), per le parti di competenza, di rappresentanti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

alle ore 09:45

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'esame del Doc.XXVII, n. 18(Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), per le parti di competenza, di rappresentanti di Federvini

alle ore 10:30

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'esame del Doc.XXVII, n. 18(Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), per le parti di competenza, di rappresentanti di CNA Agroalimentare e Federalimentare

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI(n.223)

alle ore 12:30

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'esame del Doc.XXVII, n. 18(Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), per le parti di competenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana giardinieri professionisti

alle ore 13:00

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'esame del Doc.XXVII, n. 18(Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), per le parti di competenza, di rappresentanti di Origin Italia-Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche

alle ore 13:30

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'esame del Doc.XXVII, n. 18(Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), per le parti di competenza, di rappresentanti dell'associazione "Federazione Italiana Strade del vino,dell’olio e dei sapori”