I sette giorni ‘agricoli’ del Senato. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura del Senato.

Martedì 22 febbraio

Alle ore 13,45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (n. 351)

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'affare assegnato n. 1056 (Questione inerente alla diffusione in Italia della peste suina africana (PSA)) del prof. Jose Manuel Sanchez Vizcaino Rodriguez, esperto dell'Organizzazione mondiale della sanità animale e direttore del Laboratorio di riferimento per la peste suina

alle ore 14,30

PLENARIA (n. 215)

SINDACATO ISPETTIVO

Svolgimento interrogazione n. 3-02919 (Alessandrini ed altri - sugli effetti dell'aumento dei prezzi nella filiera del grano duro e della pasta)

SEDE REFERENTE

Esame ddl n. 988-B (Agricoltura con metodo biologico), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati - relatore: sen. Taricco

SEDE CONSULTIVA

Seguito esame atto 1055 (Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021") - Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite - Relatrice: sen. Biti Seguito esame ddl n. 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) - parere alla 10a Commissione - relatrice: sen. Naturale Seguito esame ddl n. 2481 (Legge di delegazione europea 2021) - approvato dalla Camera dei deputati - relazione alla 14a Commissione - relatore: sen. Taricco

SEDE REDIGENTE

Seguito discussione ddl n. 878 (Prodotti agroalimentari da filiera corta), approvato dalla Camera dei deputati - relatore: sen. Bergesio Seguito discussione ddl n. 2118 (Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico) - relatrice: sen. Naturale Seguito discussione ddl 2023 (Riconoscimento dell’agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio) - relatore: sen. Zuliani

Al termine

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (n. 352)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Alle ore 15,30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (n. 353)

Audizione informale in relazione all'affare assegnato n. 1004 (Problematiche concernenti le modalità di attuazione della strategia Farm to Fork e le sue ricadute nell'agricoltura italiana) di rappresentanti dell'Associazione piscicoltori italiani

Dalle ore 16,30-20

ASSEMBLEA

Mercoledì 23 febbraio

Alle ore 8,45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (n. 354)

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'affare assegnato n. 1005 (Problematiche concernenti il recepimento del Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari, con particolare riferimento agli articoli 120 e seguenti) di rappresentanti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI)

Alle ore 9,30-20

ASSEMBLEA

Alle ore 14.00

PLENARIA (n. 216) SEGUITO ARGOMENTI NON CONCLUSI

Giovedì 24 febbraio

Alle ore 9,30

ASSEMBLEA