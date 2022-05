I sette giorni ‘agricoli’ del Senato. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura del Senato.

Martedì 24 maggio

ore 10:30 - 12:00

Commissioni 9ª e 13ª riunite

Uffici di Presidenza Integrati (n. 37)

AULA 13ª COMMISSIONE

Audizioni informali, in videoconferenza, in relazione al ddl 1254 (Delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale) di:

Ore 10,30: rappresentanti del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri

Ore 11: rappresentanti dell'ENEA

Ore 11,30: rappresentanti del Parco nazionale dell'Alta Murgia

Ore 14:15

Ufficio di Presidenza Integrato (n. 378)

AULA 9ª COMMISSIONE

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione al ddl n. 2063 (Concessioni di contributi per l'estinzione di passività onerose delle imprese agricole) di rappresentanti dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare)

Ore 15:00

Plenaria (n. 233)

AULA 9ª COMMISSIONE

SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame

ddl 2598 (d-l 36/2022 - ulteriori misure attuazione PNRR) – Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite – Relatore: TARICCO

Esame AG 382 (Prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo) – Parere alla 12ª Commissione – Relatrice: BITI

AG 383 (Commercio e importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica ) – Parere alle Commissioni 12ª e 13ª riunite – Relatore: BERGESIO

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame

Atto n. 215 (Affare sulle problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro) – Relatore: DE BONIS

SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta

ddl 810, ddl 918 e ddl 933 (disposizioni in materia di tartufi) – Relatore: VALLARDI

Seguito della discussione

ddl 2009 (Disciplina del settore florovivaistico), approvato dalla Camera dei deputati – Relatore: LA PIETRA

ddl 1130 (definizione della relazione tecnica del tecnologo alimentare) – Relatrice: ABATE

ddl 1583 (Trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola) – Relatrice: LEONE

ddl 2118 (Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico) – Relatrice: NATURALE

ddl 2023 (Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio) – Relatore: ZULIANI

ddl 2213 (Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia) – Relatrice: CALIGIURI

Ore 16:00

Commissioni 9ª e 12ª riunite (n. 7)

SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame ai sensi art. 139-bis Reg.

AG 381 (Sistema di identificazione e registrazione degli operatori e degli stabilimenti e degli animali ) – Relatrici: BITI e NATURALE

Ore 16:30

Assemblea (n. 436)

Mercoledì 25 maggio

Ore 8:30

Ufficio di Presidenza Integrato (n. 379)

AULA 9ª COMMISSIONE

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'affare assegnato n. 493 (problematiche inerenti alla crisi delle filiere agricole causate dall’emergenza da COVID-19) del prof. Michele Pisante dell'Università di Teramo, del prof. Giuseppe Pulina dell'Università di Sassari, del prof. Amedeo Reyneri di Lagnasco dell'Università di Torino e del prof. Massimo Tagliavini della Libera Università di Bolzano

Ore 14:00

Ufficio di Presidenza Integrato (n. 380)

AULA 9ª COMMISSIONE

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'affare assegnato n. 1166 (Problematiche relative allo sviluppo e alla diffusione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole) di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, UNCI Agroalimentare e UECOOP

Ore 15:00

Plenaria (n. 234)

AULA 9ª COMMISSIONE

SEGUITO ARGOMENTI NON CONCLUSI

Al termine Ufficio di Presidenza Integrato (n. 381)

AULA 9ª COMMISSIONE

PROGRAMMAZIONE LAVORI