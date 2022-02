I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera. A partire dalla Semplificazione per il settore agricolo, per cui prosegue l’esame

La Commissione esaminerà, in sede referente e in Comitato ristretto, il testo delle abbinate proposte di legge C. 174​ Paolo Russo, C. 1842​ D'Alessandro, C. 2138​ Caretta, C. 2673​ Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 3428​ Golinelli, recanti Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica – Rel. Gadda (IV).

Ancora in sede referente, proseguirà l’esame dei seguenti provvedimenti: C. 1650​ Incerti e abb, recante Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva – Rel. Cenni (PD) e C. 982-A​ e abb. recante Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo – Rel. Cadeddu (M5S).

Proseguirà l’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. CCLXIII n. 1 – Rel. Gallinella (M5S).