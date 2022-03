I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Nel corso della settimana la Commissione, svolgerà l’audizione informale, in videoconferenza, del Tenente Colonnello Cristiano Manni, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio e di rappresentanti dell’Associazione italiana energie agroforestali (AIEL), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo.

In sede referente, proseguirà l’esame della proposta di legge recante Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore (C. 2531​ Gadda - Rel. Cassese, M5S).

In sede di Comitato ristretto, proseguirà l’esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2049​ Spena, C. 2930​ Cenni e C. 2992​ Ciaburro, recante Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura (Rel. Incerti, PD).

Infine, in sede consultiva, avvierà l’esame del disegno di legge C. 3495​ Governo di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (Rel. Incerti, PD), per il parere da esprimere alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive.