I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera a partire dal Rilancio del Made in Italy agroalimentare, per cui è prevista l'audizione del Sottosegretario Di Stefano

Nel corso della settimana la Commissione, svolgerà l’audizione informale del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, onorevole Manlio Di Stefano, sul rilancio del Made in Italy con specifico riferimento ai prodotti agroalimentari.

Inoltre, svolgerà l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico di Edagricole, sulle problematiche connesse all’aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina.

In sede referente, proseguirà l’esame della proposta di legge recante Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore (C. 2531​ Gadda - Rel. Cassese, M5S).

In sede di Comitato ristretto, proseguirà l’esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2049​ Spena, C. 2930​ Cenni e C. 2992​ Ciaburro, recante Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura (Rel. Incerti, PD).

In sede consultiva, proseguirà quindi l’esame del disegno di legge C. 3495​ Governo di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (Rel. Incerti, PD), per il parere da esprimere alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive.

Infine, svolgerà interrogazioni a risposta immediata, su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.