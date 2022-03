I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

La Commissione svolgerà l’audizione informale della Sottosegretaria per la Transizione ecologica, onorevole Vannia Gava, sulle problematiche connesse alla gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento al ruolo dell’ISPRA nella raccolta dei dati, nonché sul Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia

Sarà svolta altresì l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione Filiera Italia, sulle problematiche connesse all’aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina.

In sede referente, la Commissione proseguirà l’esame della proposta di legge C. 2531​ Gadda, recante Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore (Rel. Cassese, M5S) e del testo unificato delle proposte di legge C. 2049​ Spena e abb., recante Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura (Rel. Incerti, PD). Mentre avvierà l’esame della proposta di legge C. 183-B​ Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta – Rel. Parentela, M5S.

Saranno quindi svolte le Comunicazioni del Presidente sugli esiti della missione svolta a Parigi, in occasione della Conferenza interparlamentare sull’autonomia economica strategica dell’Unione europea (13 – 14 marzo 2022).

Infine, avranno luogo interrogazioni a risposta immediata, su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.