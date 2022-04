I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dal Contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo, per cui è prevista l'audizione

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà l’audizione informale, in videoconferenza, dell’Assessore della regione Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e della provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro concernenti Iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo.

In sede referente, la Commissione proseguirà l’esame della proposta recante Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne (C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato – Rel. Liuni, Lega) e del testo unificato delle proposte recanti Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura (C. 2049Spena, C. 2930Cenni, C. 2992Ciaburro e C. 3509Bubisutti – Rel. Incerti, PD).

La Commissione avvierà poi la discussione della risoluzione n. 7-00810 Caretta: Iniziative a sostegno del comparto ittico a seguito dell’incremento del costodell’energia e delle materie prime.

In sede consultiva, avvierà l’esame del DL 9/22: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) C. 3547Governo, approvato dal Senato – Rel. Golinelli (Lega), per esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali.

La Commissione svolgerà quindi le Comunicazioni del Presidente sugli esiti della missione svolta nella Valle della Loira, in occasione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dei 27 Stati membri e del Parlamento europeo sulle politiche europee a favore dei cittadini (PAC, fondi regionali e turismo sostenibile nel nuovo contesto del Green Deal) (20-21 marzo 2022).

Infine, svolgerà l’interrogazione n. 5-07393 Plangger: Iniziative per garantire un'adeguata rappresentanza delle province autonome di Trento e Bolzano nell'istituendo Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835, articolo 1 della legge di bilancio 2022.