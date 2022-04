I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dall'aumento dei costi dei prodotti agricoli in seguito alla crisi ucraina, per cui sono previste audizioni

La Commissione svolgerà l’audizione informale, in videoconferenza, della dottoressa Alessandra Stefani, direttrice della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo.

Sulle problematiche connesse all’aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina, avrà luogo l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA-Agroalimentare).

Quindi, in sede referente, proseguirà l’esame del provvedimento C. 2328​, approvato dalla 9ª Commissione permanente del Senato, recante Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne – Rel. Liuni (Lega) e del nuovo testo C. 2138​ Caretta e abb., recante Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica” – Rel. Gadda (IV).

A seguire avrà luogo il Comitato dei nove per esaminare il testo della proposta di legge C. 183-B​ Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta” – Rel. Parentela (M5S).

Saranno quindi discusse le risoluzioni 7-00810 Caretta e 7-00824 Viviani: Iniziative a sostegno del comparto ittico a seguito dell’incremento del costo dell’energia e delle materie prime. In tale ambito, avranno luogo le audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), UECOOP, Federpesca, Impresa Pesca Coldiretti, Associazione produttori tonnieri del Tirreno (APTT), Associazione PrinciPesca e Unione nazionale cooperative italiane (UNCI) agroalimentare.