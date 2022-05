I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

La Commissione svolgerà l’audizione informale, in videoconferenza, del professor Andrea Battisti, del Dipartimento Agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente dell'Università degli studi di Padova e dei professori Raffaele Cavalli ed Emanuele Lingua, del Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali dell'Università degli studi di Padova nonché di rappresentanti del Coordinamento nazionale delle imprese boschive (CONAIBO) e di Federlegnoarredo, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo.

Quindi, in sede referente, proseguirà l’esame del nuovo testo C. 2138​ Caretta e abb., recante Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica” – Rel. Gadda (IV).

Infine, in sede consultiva, la Commissione avvierà l’esame del disegno di legge C. 3423​ Governo, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021” (Rel. Nevi, FI), per esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri.