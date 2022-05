I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa per la commissione Agricoltura della Camera.

Lunedì 30 maggio 2022

Ore 16COMMISSIONI RIUNITE (Aula XII Commissione)

(XII e XIII)AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei seguenti atti del Governo:

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (atto n. 381)

Schema di decreto legislativo, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (atto n. 382)

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (atto n. 383)

- ore 16: rappresentanti della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), del WWF Italia, della Lega antivivisezione (LAV), della Lega per l'abolizione della caccia (LAC) e di Legambiente

- ore 17: rappresentanti dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), della Federazione ornicoltori italiani (FOI) e dell'Associazione nazionale italiana imprese settore animali domestici (AISAD) - Confesercenti