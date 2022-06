I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavoro per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dal Contrasto del bracconaggio ittico e istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica, al quale viene seguito l'esame

Nel corso della settimana la Commissione, in sede referente, proseguirà l’esame della proposta di legge recante Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato - Rel. Liuni, Lega) e del nuovo testo della proposta di legge recante Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica (C. 2138Caretta e abb. – Rel. Gadda, IV).

Infine, in sede consultiva, la Commissione avvierà l’esame del nuovo testo della proposta di legge costituzionale recante Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica (C. 1854Barelli cost. e abb. - Rel. Incerti, PD), per esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali, e proseguirà l’esame del DL 50/2022 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614Governo – Rel. Nevi, FI), per il parere alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze, e l’esame deldisegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale (C. 3343Governo – Rel. Critelli, PD), per il parere alla VI Commissione Finanze.