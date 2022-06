I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dalle Indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini e prodotti agricoli, per le quali è previsto l'avvio dell'esame

La Commissione, in sede di Atti dell’Unione europea, inizierà l’esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ( COM(2022)134 - Rel. Gallinella, M5S).

In sede consultiva, inizierà l’esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2307​ Magi e C. 2965​ Licatini, recante Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati (Rel Gallinella, M5S), per il parere da rendere alla II Commissione Giustizia, e proseguirà l’esame del disegno di legge C. 3614​ Governo, concernente DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (Rel. Nevi, FI), per il parere da rendere alle Commissioni V Bilancio e VI Finanze.

Saranno infine svolte interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.