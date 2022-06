I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

La Commissione, in sede consultiva, avvierà l’esame del disegno di legge C. 3634​ Governo, approvato dal Senato, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 – Rel. Incerti (PD), per il parere da rendere alla X Commissione Attività produttive.

Quindi, in sede di Atti dell’Unione europea, avvierà l’esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte ( COM(2021)645 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1º gennaio 2022 - 30 giugno 2023) - Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio 'Affari esteri' (14441/21) - Rel. Gadda (IV).

Proseguirà quindi la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00810 Caretta e 7-00824 Viviani: Iniziative a sostegno del comparto ittico a seguito dell’incremento del costo dell’energia e delle materie prime.

La Commissione svolgerà infine l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Ente nazionale risi, sull’attività svolta nel corso del 2021 e sulle problematiche del comparto risicolo connesse all’attuale emergenza idrica.