I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera. A partire dall'Audizione sull’attività dell’Ispettorato tutela della qualità del Ministero delle politiche agricole.

Nel corso della settimana la Commissione, in videoconferenza, svolgerà l’audizione informale del dottor Felice Assenza, Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sull’attività svolta nel corso del 2021 dall’Ispettorato stesso. Proseguirà quindi la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00810 Caretta e 7-00824 Viviani: Iniziative a sostegno del comparto ittico a seguito dell’incremento del costo dell’energia e delle materie prime.

Le Commissioni riunite VIII Ambiente e XIII Agricoltura avvieranno la discussione delle risoluzioni nn. 7-00853 Pellicani: Iniziative urgenti per contrastare l’emergenza idrica e 7-00845 Gadda: Iniziative per valorizzare la gestione forestale, l’agricoltura e la silvicoltura come strumenti per contribuire alla neutralità climatica nella Ue entro il 2050.