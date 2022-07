I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavoro per la commissione Agricoltura della Camera a partire dal Contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, prosegue l’esame

La Commissione, in sede di Atti dell’Unione europea, proseguirà l’esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte ( COM(2021)645 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1º gennaio 2022 - 30 giugno 2023) - Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio 'Affari esteri' (14441/21) - Rel. Gadda (IV), per esprimere il parere alla XIV Commissione Poltiche del’Unione europea.

In sede referente, proseguirà l’esame del nuovo testo C. 2138Caretta e abb., recante Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica – Rel. Gadda (IV).

Infine la Commissione, in sede consultiva, proseguirà l’esame del disegno di legge C. 3634Governo, approvato dal Senato, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 – Rel. Incerti (PD), per esprimere il parere alla X Commissione Attività produttive.