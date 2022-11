I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una giornata intensa di lavoro per la commissione Agricoltura della Camera. A partire dalla Proposta di nomina del direttore generale dell’AGEA, per cui è previsto l’esame per il parere al Governo.

La Commissione, in sede consultiva, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, proseguirà l’esame del disegno di legge di conversione del DL 173/2022 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 547​ Governo – Rel. Nevi, FI).

In sede di Atti del Governo, la Commissione avvierà l’esame della proposta di nomina del dottor Fabio Vitale a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (nomina n. 1 – Rel. Bergamini, Lega). Con riferimento a tale nomina, verrà svolta l’audizione informale del dottor Fabio Vitale.