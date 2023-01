I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sui risultati dell’indagine nazionale condotta dall’Istituto sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo 2015-2021.

La Commissione svolgerà inoltre l’audizione informale di rappresentanti della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI Agromec), in merito alle problematiche del settore.

In sede consultiva, per il parere alla X Commissione Attività produttive inizierà l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico” (C.771 Governo – Rel. Davide Bergamini, Lega).

La Commissione avvierà inoltre la discussione della risoluzione n. 7-00026 Caretta: in merito alle iniziative da assumere per contrastare l’introduzione nell’etichettatura dei vini di indicazioni di rischio per la salute connesso al consumo di alcool.

Infine, saranno svolte interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.