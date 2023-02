I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

La Commissione svolgerà l’audizione informale del prof. Mariano Bizzarri, professore di patologia clinica presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma e l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, Federdoc, Federvini e Unione italiana vini (UIV), nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00026 Caretta, in merito alle iniziative da assumere per contrastare l’introduzione nell’etichettatura dei vini di indicazioni di rischio per la salute connesso al consumo di alcool.

La Commissione proseguirà la discussione della medesima risoluzione.

Le Commissioni riunite II Giustizia e XIII Agricoltura proseguiranno in sede di atti del governo l’esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (Atto n. 18 - Rell. per la II Commissione Giustizia Bellomo, Lega e per la XIII Commissione Agricoltura Cerreto, FdI).