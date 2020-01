I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dagli interventi per il settore ittico, per i quali prosegue l’esame

La Commissione proseguirà l’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale ( C. 1008 L’Abbate, C. 1009 D’Alessandro e C. 1636 Viviani – Rel. Viviani, Lega).

In sede consultiva, proseguirà l’esame del decreto-legge 162/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica ( C. 2325 Governo – Rel. Cimino, M5S), per il parere da rendere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio.

