I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Si apre una settimana intensa di lavoro per la commissione Agricoltura della Camera. A partire dagli interventi per il settore ittico, per i quali sono previste audizioni

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà le audizioni informali di rappresentanti di Agripesca, Assoittica Italia e Ugl Pesca, nell’ambito dell’esame del testo unificato delle proposte di legge recanti Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale ( C. 1008 L’Abbate, C. 1009 D’Alessandro e C. 1636 Viviani).

Inoltre, svolgerà le audizioni informali di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane - agroalimentare) e Coldiretti, nell’ambito dell’esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati (COM(2019) 581).

In sede referente, proseguirà l’esame del nuovo testo della proposta di legge recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura ( C. 982 Gallinella e abb.- Rel. Cadeddu, M5S).

Sempre in sede referente, inizierà l’esame delle proposte di legge recanti Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti ( C. 175 Paolo Russo e C. 650 Incerti – Rel. Cenni, PD) e della proposta di legge recante Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale ( C. 2115 , approvata dal Senato – Rel. Cassese, M5S).

Infine, in sede consultiva, per il parere alla III Commissione Affari esteri proseguirà l’esame dei disegni di legge di ratifica riferiti, rispettivamente, all’Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 ( C. 2119 Governo, approvato dal Senato – Rel. Gadda, IV); all’Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 ( C. 2120 Governo, approvato dal Senato – Rel. Incerti, PD); all’Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.( C. 2230 Governo, approvato dal Senato – Rel Galizia, M5S).

