I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Si apre una settimana intensa di lavoro alla Camera dei deputati per quanto riguarda i temi 'agricoli'.

In aula Martedì 11 febbraio (ore 15, con eventuale prosecuzione notturna) avrà luogo la discussione generale della mozione 1-22 concernente iniziative per il contrasto del fenomeno dell'antibiotico –resistenza; della mozione 1-319 concernente iniziative volte a promuovere, in particolare in ambito europeo, un sistema di etichettatura che valorizzi la qualità e la specificità dei prodotti alimentari italiani.

Mercoledì 12 febbraio (in seduta pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) avrà luogo la discussione generale del disegno di legge C. 2325 decreto-legge 162/2019 - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (da inviare al Senato - scadenza: 29 febbraio 2020).

Mercoledì 12 febbraio (ore 10) avrà luogo la discussione con votazioni della mozione 1-22 concernente iniziative per il contrasto del fenomeno dell'antibiotico –resistenza; della mozione 1-319 concernente iniziative volte a promuovere, in particolare in ambito europeo, un sistema di etichettatura che valorizzi la qualità e la specificità dei prodotti alimentari italiani.

La commissione agricoltura della Camera prosegue invece l'esame per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica.

La Commissione svolgerà audizioni informali nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 258 Cillis recante Delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, nonché dell’esame delle proposte di legge C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro, recanti Disposizioni in materia di agricoltura contadina, ascoltando rappresentanti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Ascolterà altresì, sempre in sede di audizioni informali, rappresentanti dell’Ente nazionale risi in merito al tema della revoca temporanea delle concessioni EBA alla Cambogia per la violazione dei diritti umani.

Svolgerà inoltre una seduta di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Proseguirà poi, in sede di Atti dell’Unione europea, l’esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati (COM(2019)581 final – Rel. Gallinella, M5S).

In sede referente, proseguirà l’esame della proposta di legge recante Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana ( C. 1682 Brunetta – Rel. Nevi, FI).

